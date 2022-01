V městské památkové rezervaci byly už druhým rokem rachejtle, petardy a dělobuchy zakázané, obyvatelé ale mohli odpalovat ohňostroje ze svých zahrad a balkonů. A tak často učinili. „Tak si pro děti pyrotechniku nakoupím sám a udělám jim soukromý na sídlišti. Malá to miluje a nehodlám ji o to připravit,“ oznámil již dříve Martin Dostál z Jihlavy v reakci na to, že Jihlava ohňostroj neuspořádá.