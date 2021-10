Štěkot psů, dusot koňských kopyt a bučení dobytka. V ohradě je jasné, kdo má navrch. Nasvalení hafani si svá stáda ohlídají i kdyby přitom měly od rozzuřených dobytčat utržit nějakou tu ránu. V Mitrově na Žďársku začalo soustředění pracovních psů plemene louisianský leopardí pes neboli catahoula.

Vyvrcholení několikadenní akce, která odstartovala ve čtvrtek, přijde v sobotu. V tento den bude Mitrovský dvůr hostit výstavu i závody. „Po celý čas u nás probíhají různé akce, které se dají rozdělit do kategorií sport, záchranářství, protože tito psi jsou používaní i jako záchranářští a kategorie práce s dobytkem,“ vyjmenovává Karel Kalný z Mitrovského dvora, který je zároveň chovatelem tohoto plemene a rozhodčím dobytkářských soutěží pro evropskou asociaci louisianských catahoul.

Jedno oko hnědé a druhé třeba modré. Co pes, to jiná barva srsti. Jedno ale mají společné. Tvrdohlavost a obrovský zápal pro věc. Když se catahoula do něčeho zakousne, tak jde tvrdě za tím. Svůj úkol splní. „Mě to plemeno zaujalo nejprve díky barvě srsti. Až později jsem si přečetla, co jeho chov obnáší a vyžaduje. Teď se snažím dávat svým psům možnost trénovat i to, co je mu vlastní,“ říká jedna z návštěvnic Mitrovského dvora Jarmila Englichová z Trnavy.

„Louisianský leopardí pes je hodně tvrdohlavý a jeho výchova je poměrně náročná. Má ale velké odhodlání, a pokud si s ním člověk vybuduje správný vztah, udělá pro něj první poslední,“ dodává.

Přestože bylo v minulosti toto plemeno prioritně používané pro práci s dobytkem, dnes je tomu poněkud jinak. „Práci psů na prériích nahrazujeme elektrickým ohradníkem. Pro koně a pro psy je jí mnohem méně, než bylo dřív. Také proto jsou catahouly dnes často používány pro sport nebo coby záchranářští psi,“ vysvětluje Karel Kalný.

Catahoula:



Původ: Spojené státy americké, Louisiana. Používal se jako pes dobytkářů, dřevorubců. Společenský, hlídací a strážní pes.



Celkový vzhled: Pes střední až větší velikosti, dobře osvalený, elegantní, silný, ale činorodý a velmi vytrvalý.



Temperament: Nezávislý, s obranářskými vlohami a teritoriálními pudy.

V Mitrovském dvoře se ale toto plemeno vrací ke svým kořenům. „Necháme je pracovat se stádem, které je na to připravené. V aréně a také na otevřené pastvině,“ popisuje místa pro práci catahoul Karel Kalný.

Podobná příležitost se chovatelům a jejich psím svěřencům nenaskytne tak často. „Málokdo je ochotný pustit psy k dobytku. Málokterý majitel stáda dovolí podobný trénink. Jde také o to, že ve stádě by neměly být klasické dojnice a ty jsou většinou všude. Proto nemají psi mnoho příležitostí si svou práci vyzkoušet,“ posteskla si další z návštěvnic Mitrovského dvora Katarina Bartovicová z Piešťan.

„I já jsem velmi opatrný. Ale ten, kdo chce uspět v dobytkářských soutěžích, musí mít i příležitost k tréninku. Není ale nutné ho dělat hodiny a týdny,“ objasňuje svůj pohled na věc Karel Kalný.

Přestože není jednoduché catahouly trénovat, Katarina Bartovicová by plemeno neměnila. „Je to láska na celý život. Když si jednou na ně zvyknete, pak už nechcete jiného psa,“ laská pohledem svého čtyřnohého přítele.

V Mitrovském dvoře ovšem neučí pouze práci s dobytkem. „Catahouly mají v sobě spoustu divoké krve a potřebují najít svou roli ve společenství. Já jejich majitele učím i to, jak psa správně motivovat. Nejdůležitější je pro ně pocit bezpečí a ten získá tím, že zná svou roli. Že má pána, který mu řekne, co dělat. A kdykoliv pes udělá něco správně, je za to pochválený. Velmi jednoduše, žádným velkým odměňováním,“ odhaluje momenty z mitrovských workshopů Karel Kalný.

Nejdůležitějším dnem pro catahouly a jejich páníčky bude sobota. Jedna z jejích částí bude výstavní. „Přijede posuzovatelka z americké Louisiany. Ta rozhodne, jestli psi odpovídají danému standardu. Louisianský leopardí pes je kříženec, takže je standard hodně volný, je v něm velká variabilita velikostí a barev,“ přibližuje dopolední část soboty Karel Kalný.

Následovat bude soutěž v poslušnosti a od půl třetí odpoledne odstartuje zlatý hřeb dne - dobytkářské soutěže. „Jedna bude probíhat v aréně a druhá na otevřené pastvě,“ informuje Karel Kalný.