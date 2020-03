Ještě o víkendu to vypadalo, že se nakažení senioři na čas přestěhují do Lázní Toušeň. Nyní už je ale jasné, že zůstanou v Břevnici. „Máme tady klienty s těžkými demencemi. Lázně Toušeň nejsou na takové případy přizpůsobené. Shodli jsme se proto s hejtmanem, že z důvodu jejich stavu je převoz nereálný,“ uvedla ředitelka domova Hana Hlaváčková.

U dvou klientů domova se nákaza nepotvrdila. Momentálně tak jsou od ostatních oddělení. „Máme je na samostatném pokoji,“ potvrdila Hlaváčková.

Od úterního rána začnou v Břevnici navíc pomáhat i profesionální hasiči. „Reagují tak na požadavek hejtmana. V domově budou k dispozici zdravotnickému personálu a klientům vždy tři příslušníci v nepřetržité službě. Hasiči nebudou zajišťovat zdravotnickou péči, bude se výhradě jednat o pomoc zdravotnickému personálu s chodem domova spočívající například v dezinfikování prostor, roznášení stravy, běžné údržbě a podobně,“ řekla mluvčí hasičů Petra Musilová.

Budou mít k dispozici speciální stan, ve kterém pokaždé směně projdou důkladnou dezinfekcí. „Přijali jsme celou řadu opatření, abychom eliminovali možnost jejich nákazy. Kromě ochranných prostředků a pomůcek budou mít přímo na místě týlový kontejner a stan. Uvědomuji si, že naši příslušníci budou v infekčním prostředí. Ale i v této situaci chceme dostát svému slibu a pomáhat při záchraně života, zdraví a majetku,“ přiblížil ředitel vysočinských hasičů Jiří Němec.

Na profesionální hasiče se Kraj Vysočina obrátil s prosbou o pomoc poté, co neuspěl se svou žádostí o nasazení sil a prostředků u Armády České republiky. „Fakt, že v řádech několika hodin byl sbor schopný vyslat do Břevnice své síly, situaci v domově zásadně pozitivně posunul. Především personál domova má nyní v zádech jistotu pomoci. Profesionální hasiči a zaměstnanci tohoto domova jsou dnes absolutně největšími hrdiny. Patří obrovské poděkování, že v tom klienty domova a tudíž i Vysočinu nenechali,“ vzkázal hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

V domově by ale uvítali i další dobrovolníky. „Hodilo by se nám na výpomoc šest až deset lidí. Primárně sháníme mediky a zdravotní sestry,“ doplnila Hlaváčková.

„Jsme rádi, že se zapojuje rovněž veřejnost. Kromě roušek nám lidé vyrobili třeba i ochranné štíty. Vyjadřují nám opravdu velkou solidaritu,“ popsala.

Uzavření obce, jako tomu bylo v případě Kynic, se nechystá. „Všechny lidi jsem seznámil se situací a upozornil je, aby byli opatrní. Většina to vzala na vědomí a neptala se na podrobnosti. Od hygienické stanice mám informace, že se pro nás zatím nic nemění. V karanténě je pouze domov důchodců. Ptal jsem se na zavření Břevnice a prý nic takového zatím neplánují,“ prozradil starosta vísky Ivo Chadim.

To potvrdil i krajský hygienik Jiří Kos. „Žádné vesnice neuzavíráme. V případě Kynic to byla úplně jiná situace. Epidemie začínala a bylo obrovské riziko, že se to rozšíří ven. Teď už máme poměrně velký rozptyl potenciálních ohnisek a navíc v Břevnici je to vázané na konkrétní pracoviště. Dostali od nás opatření, jak se chovat, a teď už je to na nich,“ sdělil Kos.

Přísnější opatření teď panují i v havlíčkobrodském domově důchodců na Husově ulici. „Režim se tady zpřísňoval postupně. Maximálně se snažíme od sebe oddělit všechny provozy, jednotlivé budovy i patra. Velmi dbáme na to, aby se případná nákaza neroznesla,“ podotkla Hlaváčková.

Také zaměstnanci mají teď jiný režim. „Pracují tak, aby na směně byla vždy stejná parta lidí. Ta situace je opravdu pro všechny značně náročná a péče o klienty ztížená,“ povzdechla si Hlaváčková.

Podobné je to i v domově na ulici Reynkova. „Situaci se přizpůsobujeme každý den. Máme nastavené krizové plány, a kdyby se něco vyskytlo, jsme připraveni jednat. Co nám ale schází, jsou respirátory, to říkám na rovinu. Teď jsme jich dostali od kraje třicet, ale v případě nutnosti by byla spotřeba výrazně vyšší,“ posteskla si ředitelka Magdalena Kufrová.

Na situaci reagují i samotní senioři. „Naši klienti nosí roušky, jsou na svých pokojích a nevychází. Pokud mají nějaké obavy, tak se je snažíme uklidňovat. A aby zůstali ve spojení s rodinami, nabízíme jim jak telefonický kontakt, tak videohovory,“ dodala Kufrová.