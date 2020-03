„Kraj nám dodal určité množství respirátorů typo ffp3 a jedná se přes hejtmana Jiřího Běhounka o dodání dalších ze státních rezerv. Celkově můžu říct, že ochranné pomůcky teď máme,“ sdělila ředitelka zařízení Hana Hlaváčková v neděli 29. března ráno.

Domov má zvláštní režim – pečují tu o klienty s demencemi, zejména o ty s Alzheimerovou chorobou. „Jsou ve věku od 55 let, většinou ale od 60 let výš, jsou tam i výrazně staří klienti,“ řekla.

„Jak vypadá moje nedělní ráno? Od půl páté komunikuju, mám telefonáty a zase telefonáty. Včera jsem byla na pracovišti, ale dneska budu pracovat z domů, protože provoz se opravdu výrazně omezuje, abychom se nikdo nepotkával,“ konstatovala. Zaměstnanci jí sdělují, co potřebují, po telefonu a po e-mailech. „Už hodně dlouho v Břevnici dodržujeme nadstandardní dezinfekci, tedy větší než jsou předpisy. Ale teď jsme dostali ještě lepší prostředky, tak je použijeme komplet na celý prostor,“ uvedla.

Už začátek března?

Má svou osobní představu, jak se v Břevnici všechno seběhlo, že k nákaze došlo. „Hned na počátku března se u jednoho klienta objevily teploty. Pak následoval další klient s teplotami a respiračními potížemi a během dalších dnů přibyli další klienti. Na Vysočině probíhala chřipková epidemie, klienti jsou na ni očkovaní, ale přesto jsme si mysleli, že dobíhá i u nás, protože jsme dost odlehlé zařízení,“ popsala situaci ředitelka.

„Všichni byli vyšetřeni lékařem. Lékař, když byly trochu vyšší teploty nebo dechové potíže, naordinoval antibiotika. V té době se o Covidu-19 tady téměř nemluvilo, byly dva případy v Praze, netestovalo se. Od 2. března jsme měli omezené návštěvy a od 9. března jsme zařízení úplně návštěvám uzavřeli,“ uvedla.

Podle jejího osobního názoru tou dobou už u nich v Břevnici nemoc byla. „A jak jsme malé zařízení, kde jsou klienti pohromadě i s personálem, tak kolem 17. a 18. března to propuklo u všech. První zaměstnankyně odešly na neschopenky kolem 18. března. Jenže v té době se na Vysočině netestovalo,“ poznamenala Hlaváčková.

V Havlíčkově Brodě byl podle jejích slov testovací stan otevřen 23. března. „Teprve 26. března se rodinný příslušník jedné zaměstnankyně dozvěděl, že je pozitivně testovaný. Přestože předtím ti lidé, o kterých mluvím, byli na neschopenkách, byli nemocní, viděl je lékař, pokud nemoc měli, nevěděli o ní,“ pokračovala Hlaváčková v líčení situace. Lékaři podle jejích slov ani neměli kam odesílat. Nebyly testy, nevěděli by, kam. „Tři dny sháněli, kde se otestovat,“ podotkla ředitelka domova.

Kdo konkrétně chodil do doby uzavření domova v Břevnici do zmíněného 9. března na návštěvy za klienty, tam nemají přesný přehled. „Návštěvy nezaznamenáváme. Jezdily tam, někteří klienti předtím jeli i domů. Propukalo to pak všechno v jeden čas, masivně a najednou,“ řekla Hana Hlaváčková.

Zda ona sama nemoc prodělala, třeba bez příznaků, neví. „Máme dvě budovy a jak se zakázaly návštěvy, tak jsme tam přestali z naší budovy jezdit. Nevím, jestli jsme onemocnění koronavirem prodělala. Staniční sestra, která provoz v druhé budově řídila, komunikovala na videokonferencích po mobilu, jednání krizového štábu řešila po počítači. Striktně se to oddělilo. Protože nám to bylo důrazně doporučeno a my to plně respektovali,“ dodala Hlaváčková, která vyzdvihla práci i obětavost svých podřízených.

Nyní domov ve spolupráci s hygieniky hledá stopu, odkud nákaza mohla přijít. "Ředitelka tvrdí, že se tam mohla nákaza objevit na přelomu února a března. To je těžký problém. Hledají se kontakty všech. Kraj nyní dělá opatření ohledně personálu. Nákazu aktuálně testy prokázaly u 20 klientů a šesti zaměstnanců," uvedl v neděli dopoledne jihlavský hygienik Jiří Kos.

K nejohroženějším nákazou koronavirem patří staří lidé, přičemž v nejméně sedmi domovech důchodců se nákaza už objevila. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v sobotu oznámil, že pro klienty z domovů důchodců, u kterých se potvrdí nákaza, vyhradí jeho úřad 329 lůžek v pražských nemocnicích Na Bulovce a Na Františku, v lázních Toušeň a v Těchoníně. Podle šéfa Krizového štábu ČR Romana Prymuly to budou místa pro staré lidi s lehčími příznaky, kteří budou muset být v karanténě. K dispozici budou nejdříve místa v prvních čtyřech nemocnicích, vojenská nemocnice v Těchoníně případně přibude během týdne. Nemocnice Na Františku bude tyto pacienty přijímat od pondělí.

Zaměstnanci některých domovů důchodců si nadále stěžují na nedostatek ochranných pomůcek. Situaci by měly zlepšit čtyři miliony ochranných rukavic, které v sobotu do Česka dopravilo letadlo China Eastern. Hasiči navíc začali rozvážet do krajů tři miliony roušek, tisíce ochranných obleků a půl milionu respirátorů od vnitra a zdravotnictví.