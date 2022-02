Utržení kusu skalní římsy o velikosti asi půl metru zavinila podle informací světelské radnice voda, která se sem dostala. „ Povrch skály, která se skládá z ruly, byl kvůli pronikající vodě značně porušený. V podobném stavu byla i zbývající skalní klenba v délce asi pět a půl metru od vstupu. Proto jsme urychleně zahájili sanační práce a klenbu zajistili,“ informovala mluvčí světelské radnice Blanka Sedláková.

Skoro tři metry od vstupu je už nová železobetonová klenba, kterou drží šest železobetonových sloupů. Místo mezi sloupy je vyplněné kamenným zdivem. „Poté následují skoro čtyři metry klenby kamenné. Prostor mezi klenbou a skálou je vyplněný betonem, aby skála dále nezvětrávala a nepadala,“ upřesnila.

Pro turisty je ale důležité, že návštěvnost světelského podzemí sanační práce nijak neovlivní. „Na jaře se prohlídky podzemí konají na objednávku,“ doplnila za světelské informační centrum Jitka Burianová s tím, že prohlídkové okruhy vedou mimo opravované úseky.

Světelské podzemí



- podzemní chodby se nacházejí severovýchodně od kostela svatého Václava



- pocházejí ze středověku



- poslední průzkum: za druhé světové války



- vyčištěno a zprůchodněno: v 21. století.



- délka chodeb: asi dvě stě metrů



- výška chodeb: přes dva metry



- součástí je i stará studna hluboká skoro deset metrů



Zdroj: Jan Dudík

Vchod, kde se konaly zajišťovací práce, se podle Sedlákové navíc pro turistické prohlídky vůbec nepoužívá. „Tento vstup je historický. Pochází z dávné doby, kdy se podzemí aktivně využívalo a kudy sem kdysi vstoupila skupina nadšenců z Vlastivědného spolku Světelsko a rozhodla se ho vyčistit,“ popsal podzemí milovník místní historie Jan Dudík.

Podle turisty Jaroslava Steinera z Havlíčkova Brodu ve středověku byly takové chodby součástí opevnění. Umožnily neviditelný přesun obyvatel, případně útěk z ohroženého prostoru, zásobování obleženého města. „Podzemí ve Světlé je nádherné, pochází ze středověku a pořád stojí. Stavět to tehdy tak, jak se to dělá dnes, už by nebylo co opravovat ani objevovat,“ poznamenal ironicky.

Středověké podzemí ve Světlé celá léta zaváželi odpadky. V jedenadvacátém století se po vyčistění podzemní soustavy zjistilo, že délka podzemních chodeb včetně rozrážek činí téměř dvě stě metrů. Když se radnice rozhodla podzemí zpřístupnit, narazila ale na majetkové záležitosti. Takže vybudovala pro turisty jiný vstup, než je ten, co se nyní opravuje. Do podzemí chodí turisté z domu ve východní části náměstí.

Oprava vstupu do podzemí je pro město velmi důležitá. „Hlavně proto, aby se zajistila bezpečnosti pro návštěvníky, a také proto, že v rámci další etapy revitalizace náměstí v příštím roce počítáme s úpravou v této lokalitě,“ sdělila mluvčí radnice Sedláková. Vznikne klidné odpočinkové místo s výhledem na řeku, zámek a Turecký pavilon. Nově by se turisté mohli do podzemí dostat i od kostela svatého Václava. Cena oprav přesáhne milion korun.