Většina z padesáti nových policistek a policistů bude letos nastupovat na Vysočině k dopravní policii a posílí tak všech pět dopravních inspektorátů. Například, oddělení silničního dohledu a dálniční oddělení Velký Beranov. Navýšení počtu policistů bylo začátkem září hlavním důvodem ke spuštění masívní regionální náborové kampaně.

„Využili jsme reklamu na třech vozidlech městské hromadné dopravy v Jihlavě a na dvou autobusech městské dopravy v Havlíčkově Brodě,“ informovala policejní mluvčí Dana Čírtková. Náborový plakát se také objevuje například na LED obrazovce na CZ LOKO Aréně v Jihlavě . Náborovou kampaň podpořili i známí sportovci kteří si na vlastní kůži vyzkouší fyzické testy, které jsou součástí přijímacího řízení. Prvních z nich byl začátkem září vynikající český parkourista Jan Hanko z Jihlavy, který se zúčastnil fyzických testů a natočil video, které má za cíl oslovit a motivovat mladé lidi, kteří si zvolí povolání policisty. Video umístil na svůj profil a za více než týden má neuvěřitelných 517 000 sledování.

„Nástupní výše služebního platu policisty, včetně zvláštního příplatku, činí 25 720 korun. Výše služebního příjmu se zvyšuje po jednom roce, tedy po absolvování základní odborné přípravy. Kromě toho může nově přijatý policista získat náborový příspěvek ve výši 75 000 korun,“ informovala policejní personalistka Lenka Kvášová.

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina nabízí možnost stát se příslušníkem Policie České republiky mladým, kteří mají minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou, jsou fyzicky i psychicky zdatní a odvážní.

„V našich řadách uvítáme uchazeče, kteří trvale žijí v Kraji Vysočina a kteří budou vnímat práci policisty jako své budoucí celoživotní poslání,“ zdůraznila Kvášová. Každý zájemce o přijetí do řad policie musí splňovat základní předpoklady – musí být starší 18 let, bezúhonný a především být zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu náročné služby. Uchazeč nesmí být členem politické strany nebo politického hnutí a nemůže vykonávat živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost. Přijímací řízení obvykle trvá dva měsíce.Loni takto nastoupilo v našem kraji do služby celkem 65 nových policistů.