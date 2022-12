Nazout běžky se mezi svátky rozhodla také Lenka Popelářová. Ta lyžuje převážně na Jihlavsku a je z letošní zimy nadšená. „Je to paráda. Mou srdcovkou je dráha na Okrouhlíku. Navíc mám poblíž chatu, takže nejvíc času trávím tam. Ale jezdívám ještě například na Vysokou,“ přiblížila zkušená lyžařka.

Desítky lyžařů denně využívají jihlavský areál Český mlýn. „Návštěvnost je zatím vysoká. Navázala na minulou sezonu,“ řekl Milan Koten ze spolku Lyžařské Jihlavsko. Přírodní podmínky zatím ještě nejsou ideální, přesto na průběh letošního lyžování nemají zásadní vliv. „Počasí bohužel není takové, jaké bychom si přáli. Ale umělý okruh to nijak neovlivňuje. Ten funguje tak, jak má,“ ujistil.

Zároveň má Koten pro běžkaře dobrou zprávu. Pokud budou teploty dlouhodobě pod nulou, na Jihlavsku běžkařský okruh prodlouží. „Jestli bude mrznout, tak vyrobíme více umělého sněhu. Bude to potřeba, protože k nám jezdí lyžaři i z Brna, ze Znojma nebo i z Nového Města na Moravě. Tamní okruh je totiž spíše určený profesionálům,“ dodal s tím, že v následujícím roce by měly být podmínky na lyžování ještě lepší než dosud.

Rozšířit běžkařský areál plánují také v Novém Městě na Moravě. „Zatím máme krátké okruhy. Určitě se ještě prodlouží. Stačí, aby vydrželo zimní počasí,“ prozradil lektor Michal Vank. Nálada a zájem lyžařů se podle něj vždycky odvíjí od sněhu. „Když je ho málo, tak ani chuť nazout lyže není příliš velká. Poslední týden je na Vysočině docela teplo, takže se to na účasti projevuje. V hodinách pro veřejnost většinou plno je, ale o kurzy velký zájem nebývá,“ popsal Vank, který lidem pomáhá se zlepšit v lyžování.

Kromě počasí by měly zájemce přilákat také závody. Těch bude v příštím roce několik. „Letošek za předchozími lety zaostává. Je spíše v podprůměru. Ale věřím, že se to zlepší. Ve Vysočina Areně mají být ještě velké závody. Tratě tedy budou stoprocentně upravené. Jde o velký tahák. Získá si pozornost diváků, kteří si budou chtít sami vyzkoušet, co na nich viděli,“ předeslal Vank.

Zdroj: Město Jihlava