Podle krajské statistiky je ke čtvrtečnímu dni v rámci nemocnic Kraje Vysočina obsazeno pětatřicet lůžek jednotky intenzivní péče pacienty s onemocněním Covid-19 z celkového počtu sedmapadesát lůžek a dál dvaatřicet lůžek s umělou plicní ventilací pro pozitivní pacienty. Celkem je k dispozici šestačtyřicet míst. „Plná kapacita těchto lůžek je v Nemocnici Třebíč. Pět krajských nemocnic se aktuálně stará o 314 covid pozitivních pacientů,“ oznámila mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová.

Podle informací Krajské hygienické stanice se sídlem v Jihlavě žádný vysočinský okres nepatří mezi desítku nepostiženějších okresů České republice. I tak ale za středu registrovali krajští hygienici 793 pozitivních případů. Podle hygieniků při tomto množství není možné smysluplně trasovat a podchytit všechny kontakty.

V krajských nemocnicích pomáhají také vojáci. V Jihlavě je jich osm, v Havlíčkově Brodě deset. „Nemocnice Pelhřimov má požadavek na deset vojáků z povolání. Čeká se na zprávu o jeho vyřízení,“ informovala Jitka Svatošová s tím, že armáda pomáhá nemocnicím i na odběrových místech při antigenním testování.

„V případě, že nebude moci armáda vyhovět například z nedostatku kapacit aktuálním požadavkům o pomoc, je s pomocnými pracemi v krajských nemocnicích připraven pomoci Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina,“ připomenula mluvčí kraje.

Kraj Vysočina má nyní k dispozici tři boxy s vakcínou. Jeden z nich je už vyočkován. Proočkováno je už 1 506 dávek. „Zatím je předpoklad očkování asi do března v pěti krajských nemocnicích, které to měly s ohledem na objem přislíbeného množství vakcín zvládnout. Od dubna by mělo být vakcín už podstatně více a bude třeba systémy výrazně posílit – tedy zřídit očkovací místa i mimo nemocnice,“ konstatoval hejtman Kraje Vysočina Vétězslav Schrek.