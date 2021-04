Jednou z nejvíce zasažených skupin jsou děti z dětských domovů. Kvůli pandemii zde chybí vychovatelé, ale především pomůcky pro distanční výuku, kdy se o počítač a sluchátka často musí dělit několik dětí. Bohužel je jim ale věnována příliš malá pozornost, stýská si Michal Schnabl rodák ze Ždírce nad Doubravou, který už několik let žije v Německu. Rozhodl se to proto změnit a vymyslel nevšední finanční sbírku. Za osm dní projede na skládacím kole část Německa, jednotlivé kilometry prodá a peníze pak věnuje právě dětským domovům.

Michal Schnabl se vydá na skládacím kole přes Německo. | Foto: se svolením Michala Schnabla

Do pedálů šlápne v polovině května. „Na čtyřicet let starém skládacím kole se vydám z továren východního Německa skrz Alpy a Bavorsko až k českým hranicím na Šumavě. Celkem mě čeká pět set kilometrů,“ nastiňuje mladý muž. „Je to ale na lidech, kam až se vydám, a jestli to zvládnu až do cíle,“ dodává.