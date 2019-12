„Chceme návštěvníkům přiblížit Vánoce osmnáctého a devatenáctého století a ukázat jim, jak to tehdy mohlo na statku vypadat. Nechceme, aby to byla nějaká velká komerce, ale opravdu zachovat atmosféru té doby,“ nechal se slyšet správce Michalova statku a zároveň i starosta Pohledi Jindřich Holub.

Ve vyzdobené světnici lákala k ochutnání vánočka a z černé kuchyně se linula vůně uzeného masa. „Pečivo máme úplně čerstvé, přivezli nám ho v pátek. Naopak uzené necháváme pěkně uzrát a hotové bude až na svatojánskou noc,“ komentoval Holub.

Tradiční vánoce minulých století pak doplnil dětský folklorní soubor Škubánek ze Světlé nad Sázavou, který zazpíval několik koled a vánočních písní. „Sobota byla díky Škubánku taková slavnostnější. Neděle už pak byla bez nich, tak jsme lidem pro změnu ukázali pečení chleba v černé kuchyni,“ popsal Holub.



Kdo chtěl, mohl i ochutnat vánoční dobroty z dob monarchie. „V hospodě si lidé mohli dát vánoční jídla, jako je například kuba, zelňačka, couračka nebo vánočka. Nechyběla ani domácí medovina,“ vyjmenoval Holub. Bramborový salát by však návštěvníci hledali marně. „Brambory tehdy ještě neměli,“ podotkl Holub.



Ve dvoře statku pak o sobě dávala vědět kráva s telátkem původního českého plemena česká červinka a malý koník. „Ve stodole bylo připravené obilí na mlácení a ve vejminku a vedlejší chaloupce řemeslníci ukazovali, co se dělalo v zimě,“ přiblížil Holub.



Své umění příchozím předváděla například Jana Kotěrová, která oživuje tradici výroby panenek. „V této části Vysočiny se kdysi pěstoval len, tkalo plátno a mámy z nejmenších odstřižků látek, které by se jinak vyhodily, vyráběly takovéto hračky,“ prozradila Kotěrová.



O Staročeské Vánoce je už tradičně velký zájem. „Obvykle přichází dvě stě až pět set návštěvníků,“ hlásil Holub. Jednou z nich byla i Dana Bártová z Havlíčkova Brodu. „Byli jsme tady s rodinou poprvé a rozhodně ne naposledy. Bylo to moc hezké,“ usmála se návštěvnice statku.



Akce se konala ve spolupráci s projektem Náš Ježíšek. „Tento ročník pořádáme pod záštitou projektu pana hraběte Černína, který propaguje našeho Ježíška a bojuje proti Santa Clausovi. My naopak dostáváme do podvědomí lidí tradiční český venkov, takže je to ideální kombinace,“ vysvětlil Holub.



Na statku tak nemá Santa Claus šanci. „Nedávno jsme byli v jedné mateřské školce a tam měli Santu úplně všude. O Ježíškovi nepadlo ani slovo. My chceme lidem ukázat tradiční české Vánoce, protože v českých zemích jsme vždy měli Ježíška, a chceme, aby se tato tradice zachovala,“ zdůraznil Holub.