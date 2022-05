Cejnek se k činu přiznal a hlavní líčení nijak nekomplikoval. Za loupež mu hrozilo až deset let ve vězení. Pomohla mu jeho dosavadní trestní bezúhonnost, lítost nad činem a zaplacení devítitisícové škody poškozenému.

Incident se stal 25. prosince v půl páté ráno. Cejnek byl v té době pod vlivem alkoholu. Původně chtěl odvézt do Jihlavy. S o tři roky mladším taxikářem se nejprve dohadoval o ceně za jízdu. Po krátkém přetahování strhl Cejnek taxikáři z hlavy čepici a udeřil ho pěstí do obličeje. „Obžalovaný současně vytáhl ze zapalování klíče od auta a po poškozeném chtěl tři tisíce korun za jejich vrácení. Taxikář mu peníze vydal,“ popsal událost žalobce Novák.

Tím ale příběh neskončil. Cejnek chtěl podle obžaloby po taxikáři i malý a velký technický průkaz od jeho auta. Řidiči vyhrožoval, že pokud mu je nedá, znovu ho udeří. A kdyby údajně měl pistoli, tak by ho i zastřelil. „Taxikář mu doklady z obavy o svůj život nakonec vydal a z místa odjel,“ dodal Novák.

Taxikář musel kvůli pohmožděninám na hlavě a modřině na levém oku vyhledat lékařské ošetření.

Cejnek odmítl, že by taxikáře opakovaně fyzicky napadl. Odmítl i to, že by po taxikáři chtěl zmiňované doklady. Sám pracuje jako řidič u jihlavské dopravní společnosti. V zaměstnání je hodnocený kladně a v rejstříku trestů doposud neměl žádný záznam.

Případy napadení taxikářů nejsou na Vysočině ničím výjimečným. Mnohem horší než ten v Přísece, se stal loni v listopadu. Teprve sedmnáctiletý mladík na Havlíčkobrodsku napadl taxikáře během jízdy. Nožem ho bodl do krku, a poté došlo k rvačce na předních sedadlech taxíku. Taxikáři se nakonec podařilo ubránit a utéct. Mladík s autem sice odjel, ale o několik kilometrů dál měl nehodu. Policie tehdy chtěla mít mladého násilníka ve vazbě, ale soud ho nechal na svobodě. O pár dní později zavraždil v Chotěboři kamaráda. Od té doby je ve vězení. Pravomocně odsouzený zatím nebyl. Napadení taxikáře nakonec kriminalisté posoudili jako pokus o vraždu.