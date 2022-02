Prodavač to odmítl, což zákazníka vyprovokovalo k tomu, že láhev zvedl se slovy: „Jestli neprodáš…“ a čepelí přitom řízl do plastu. Pak z prodejny bez zaplacení odešel.

I přesto, že šlo o zboží zanedbatelné hodnoty, prodavač si to nechtěl nechat líbit. Na výtržníka zavolal policii. „Zákazník držel v ruce nůž s čepelí dlouhou čtyřiadvacet centimetrů, což muselo v prodavači vzbudit obavy. Cizí věci se tak jednoznačně zmocnil po pohrůžce násilí,“ vysvětlil jihlavský státní zástupce Ivo Novák.

Oním zákazníkem byl pětatřicetiletý přidavač na stavbě Josef Fajta z Luk nad Jihlavou. Za incident ve večerce mu hrozilo vězení od dvou do deseti let. „Pokud se někdo zmocní na někom nějaké věci násilím, pak je jedno, jakou hodnotu věc má. Jde o zločin loupeže,“ podotkl Novák.

Fajta nakonec ve středu 23. února skončil před soudem v Jihlavě, kde se k činu přiznal a omluvil se. Řekl, že ho to mrzí a už se to nebude nikdy opakovat.

Soud vzal v potaz více polehčujících okolností, což nakonec vedlo k výchovnému dvouletému trestu s podmínkou na dva a půl roku. Rozsudek je pravomocný.

Incident v Lukách se stal loni 1. října v ulici 9. května kolem půl osmé večer. Fajta do prodejny přišel pod vlivem alkoholu. Domáhal se piva na dluh, což prodavač i jeho žena rezolutně odmítli. „Dožadoval se tří jeden a půllitrových lahví piva, což mu nevyšlo. Vytáhl nůž a začal se s ním procházet po prodejně. Poté vzal do ruky zmiňovanou dvoulitrovou láhev, do níž výhružně řízl,“ popsal chování obviněného Novák.