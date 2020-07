Mrzký člověk, udavač, říkají o něm. Jana Husa žaloval rodák z Německého Brodu

„Na druhý den po našem příjezdu do Kostnice v neděli po svátku Všech svatých Michal de Causis vylepil na kostele soudní nálezy proti mně a nahoru položil úvod s velikým textem, že to jsou nálezy proti vyobcovanému a zatvrzelému Janu Husovi a podezřelému z kacířství, a mnoho jiného,“ napsal mistr Jan Hus z Kostnice svým přátelům. Od jeho smrti na hranici uplyne v pondělí 6. července víc než šest set let.

Postava Michala de Causis se objevila i v trilogii Jan Hus. Ztvárnil ho herec a režisér Achab Haidler. | Foto: Archiv ČT