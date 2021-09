To okomentoval znojemský Jiří Komárek. „Z toho by si dnešní politici mohli vzít příklad,“ poznamenal důchodce.

Ještě o téměř pět století zpátky v roce 1351 zachvátil jižní Moravu, včetně Znojma, mor. „Vylidněné město by se sotva tak lehce vzpamatovalo, nebýt úlevy markraběte Jana Lucemburského, kterou osvobodil nové osídlence města na čtyři roky ode všech daní a městu snížil roční povinnou daň do královské komory na čtyři roky na sto padesát hřiven,“ praví se v dobových materiálech.

Na souvislost se současnou pandemií koronaviru poukázala Jana Krejčí ze Znojma. „Pořád všichni nadáváme na opatření nebo očkování. Ale když se podíváme zpátky, bylo spíš dílem náhody, jestli se člověk uzdravil nebo ne. Na hygienu se tehdy také nehledělo tak úzkostlivě jako dnes. Nám přijede záchranka do pár minut a medicína má dnes obrovské možnosti,“ zamyslela se žena.

Během osmačtyřiceti hodin onemocnělo cholerou také pětašedesát lidí v Prosiměřicích. Podle záznamů v kronice tady však měla nemoc mírnější průběh. Do dvanácti hodin od projevení příznaků zemřeli jenom dva z lidé z celkového počtu nakažených. S těžšími následky se naopak potýkali v nedalekých Želeticích a Žeroticích.

Podle historických záznamů řádila epidemie cholery asi nejvíce ve čtyřicet kilometrů vzdálené Hostimi, kde si ve stejnou dobu vyžádala mnoho mrtvých. Byli pochováváni do hromadných hrobů kolem kostela. Veškerou lékařskou péči jim tam poskytoval jeden ranhojič a jedna porodní bába.

Pandemie cholery: Vypukla na Znojemsku 3. září 1831 a trvala do 21. října. V Břežanech jí podlehlo 31 lidí V Hostimi pochovávali mrtvé do hromadných hrobů. Péči tam zajišťoval jeden ranhojič a porodní bába Během 48 hodin onemocnělo 65 lidí také v Prosiměřicích 22 lidí zemřelo ve Vémyslicích, další v Žeroticích a Želeticích. Zemřelo také 72 lidí z Petrovic, Dobelic a Lesonic.

Sama si tehdejší situaci neumí představit. „Je těžké to srovnávat s dnešní dobou. Nedokážu si představit, jak to tehdy probíhalo. Víme jen, že v obci tehdy zemřelo velké množství lidí,“ dodala Surovcová.

V Břežanech podlehlo smrtelné střevní nemoci, šířící se vodou a potravinami, jedenatřicet osob. Během necelých dvou měsíců. Pro zemřelé byl zřízen zvláštní hřbitov, asi pět set metrů za vesnicí, po levé straně silnice směrem do Čejkovic.

Hřbitovy se plní zemřelými a pozůstalí je ukládají do hromadných hrobů. Před sto devadesáti lety zasáhla obyvatele obcí na Znojemsku ničivá cholera. Pandemie, jež s tou dnešní covidovou nelze ani srovnávat. O propracovaném systému zdravotnictví se tehdy lidem ani nesnilo.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.