Malý Míša je na první pohled živé dítko, které se zajímá o věci kolem sebe, občas výrazněji gestikuluje. Na ten druhý je však patrné, že není úplně zdravé. Jeho diagnóza je nekompromisní: dětská mozková obrna.

Před pěti lety zažívali Bohunka a Michal Krédlovi z Chotěboře na Havlíčkobrodsku nevýslovnou radost. Konečně se měli dočkat vytouženého potomka. Nadšení z nového života však vystřídaly obavy a strach. Míša se totiž narodil předčasně a s krvácením do mozku. Mozkomíšní mok, který se mu v hlavičce tvořil, neúprosně tlačil na mozek. Lékaři proto začali boj s časem: tlak v hlavičce se podařilo zmírnit devíti lumbálními punkcemi. Operace naštěstí nebyla nutná.

„Tři měsíce jsme žili v nejistotě, co bude. Poté nám lékaři vysvětlili, co se děje a co se teprve může dít,“ vzpomíná maminka Bohunka na chvíle, které všem změnily život. I přes různé negativní scénáře, kdy si v první fázi mysleli, že si domů vezou ležícího pacienta, se situace obrátila k lepšímu.

Po kolotoči různých rehabilitací, lázní a dalších procedur, které rodiče Bohunka a Michal absolvují pravidelně, je dneska Míša kluk, který komunikuje a reaguje na různé podněty. Toto vše si však vyžádalo nejenom spoustu finančních prostředků, ale hlavně lásku a trpělivost mámy a táty.

I proto jsou oba mladí rodiče vděčni za každou pomoc, kterou z okolí dostanou. Blond chlapečka podporují místní firmy, spolky i sportovci. Druhým rokem jsou to také pořadatelé benefiční akce Memoriál Jarka a Karla, která se v Chotěboři konala už pojedenácté.

Smrt přišla až na pódium

Zahrát si, zavzpomínat přitom na bratry muzikanty, kteří již nejsou mezí námi, a přispět na dobrou věc – to je každoroční myšlenka pořadatelů akce Memoriál Jarka a Karla.

Benefiční koncert, na němž se pravidelně účastní kapely z Chotěbořska, ale například i ze Žďárska, se koná jako vzpomínka na Jaroslava a Karla Mrkvičkovy, kteří odešli do muzikantského nebe předčasně. U Jarka se tak stalo v roce 2007, kdy prohrál dlouhý a těžký boj s rakovinou. Karel, člen legendárních Taxmenů, zemřel teprve před dvěma lety. Smrt si pro něj přišla nečekaně, přímo na pódiu při country festivalu ve slovenských Jaslovských Bohunicích.

Oba bratři patřili k výborným muzikantům, kteří navíc pocházeli ze široké, taktéž hudebně nadané rodiny. I proto se zrodil nápad uspořádat benefiční akci, která by oba bratry uctila především dobrou muzikou. Výtěžek již několik let pořadatelé věnují na dobročinné účely. Letos šla částka ve výši 10 tisíc korun zmíněnému Míšovi. „Už vloni jsme peníze dali tomuto malému bojovníkovi a stejně tak jsme se rozhodli i letos,“ řekl za pořadatele Zbyněk Mrkvička, který obálku s penězi předal mamince Bohunce na akci, která se uskutečnila po Memoriálu. Na ní se sešli všichni muzikanti Mrkvičkovi, kteří odehráli i několik písniček. Chlapeček si muziku evidentně užíval. „Jak začne někdo hrát, tak je ve svém živlu. Poslouchal by hodiny,“ usmívá se maminka.

Zdravotní stav malého Míši se zlepšuje jen velmi nepatrně. V současnosti je nechodící, má však vozíček a podle rodičů si s ním velmi rozumí a chápe, jak funguje. Komunikuje však velmi živě a aktivně sleduje dění kolem sebe. „Tento rok se opravdu rozmluvil. Někdy je toho až moc a občas jsme i trošku unavení,“ komentuje s úsměvem maminka Bohunka. Na druhou stranu však Míša umí i pozlobit. Letos zaznamenali velký pokrok v tom, že chlapeček už umí sám na záchod.

Bude z něj „ajťák“?

I vzhledem k tomu, že Míša poměrně dobře reaguje, začal navštěvovat chotěbořskou školku Na Chmelnici. Pomáhá mu pedagogická asistentka. „Chceme, aby se sžil se zdravými dětmi. A zatím mu to jde velmi dobře. Chovají se tam k němu opravdu hezky, moc si toho vážíme. Holčičky jej opečovávají, kluci mu nosí hračky. Když náhodou do školky nemůže, děti se po něm ptají,“ s dojetím říká maminka.

Překvapivě dokonale umí Míša ovládat tablet. „Rád si na něm hraje pexeso, různé hry s barvičkami. Občas na něm provede věci, kterým vůbec nerozumíme. Možná z něj nakonec bude „ajťák“,“ smějí se rodiče. Má rád zmrzlinu, ale prý si nejvíce pochutná na masu. Miluje však i cizrnu nebo čočku.

„Jsme opravdu šťastni, že se nevyplnila žádná z těch hrozivých prognóz ze začátku. Míša dělá pokroky, sice velmi malé, ale pro nás obrovsky viditelné. Funguje zatím pouze s pravou ručičkou, ale poctivě cvičíme. Naší výhrou bude, pokud se Míša stane platným členem společnosti a bude soběstačný v rámci svých možností. Celá naše rodina si to moc přejeme a navzájem se podporujeme,“ dodává Bohunka Krédlová.

ERIKA NOVÁKOVÁ