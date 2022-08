Cenu památky i souboru dalších budov včetně jednoho sta tisíc metrů čtverečních pozemků odhadují odborníci na půl miliardy korun. „Upřednostním co nejvyšší nabídku. Hrad má hodnotu půl miliardy, ale vyvolávací cenu jsme dali lidovou a uvidíme, jak bude vypadat přihazování,“ řekl podnikatel s tím, že ve tři hodiny odpoledne už se zaregistrovalo pět zájemců.

Netradiční využití hradu v Dolních Kounicích: pronajmou ho k bydlení a nákupům

Zámek v Dolních Kounicích



* Původně šlo o gotický hrad, který nechali vystavět k ochraně svého kláštera po roce 1280 premonstrátky z Dolních Kounic.



* V 16. a 17. století byl přestavěný na reprezentativní šlechtické sídlo v renesančním stylu.



* Především ve 20. století památka utrpěla značné škody.



* Po 2. světové válce získal zámek právník Václav Édl, v roce 1959 ale stát památku znárodnil.



* Po listopadu 1989 došlo k restituci zámku, který krátce na to koupila společnost Františka Zoubka.



* Po třiceti letech prací na obnově a oživení památky se podnikatel rozhodl zámek prodat.

Podle realitního makléře Roberta Schmidta ale není půlmiliardová částka reálná. „Dnešní doba kvůli vysokým úrokovým sazbám i aktuálnímu dění na trhu kupování takových nemovitostí nepřeje. Ani lokalita zámku nepatří mezi nejlepší. Kdyby se jednalo o Lednice, Valtice nebo Mikulov, tak by se to za tu cenu dalo prodat, ale kvůli místu to takový potenciál nemá,“ uvedl pro Deník jednatel společnosti Schmidt Reality, který zámek dva roky sám nabízel.

Zoubek coby jednatel společnosti, jež zámek vlastní, uvažoval o prodeji památkově chráněné stavby už delší dobu. K pronájmu nabízel osmdesát míst o celkové rozloze 105 tisíc metrů čtverečních. Na nájemní byty, apartmány, prostory pro různé služby, obchody a podobně. „Rok jsme měli vyvěšenou nabídku, že si mohou zájemci prostory pronajmout. Z nájemců bychom udělali správní radu, která by zámek spravovala až do té doby, než by moji vnukové dostali rozum. Přihlásilo se ale jen osm lidí. Co v zahraničí to funguje, u nás ne,“ popisoval Zoubek marný pokus o uplatnění takzvaného švýcarského modelu při provozování památky.

Starostka města Radka Formánková neskrývá ze změny majitele obavy. Na zámku se totiž nyní konají svatby, firemní či školní akce i prohlídky s průvodcem. „Je to o tom, kdo tuto dominantu Dolních Kounic bude vlastnit, protože my se s majitelem musíme domluvit na spolupráci. Nejistotu tedy cítíme v tom, že v případě prodeje tu bude zase někdo nový, s kým budeme komunikovat. Jde nám hlavně o to, aby byl s městem ochotný komunikovat,“ sdělila Formánková. Dosavadní majitel navíc městu půjčoval dole u řeky pozemek, který na různé akce využívali hasiči a fotbalisté. „Některé pozemky v okolí zámku jsou pro město důležité,“ potvrdila starostka.

Prodej dolnokounického zámku může trvat až tři měsíce. Aukce skončí nejpozději 22. listopadu.