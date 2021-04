„Loni jsem zelené pivo nesehnal, tak jsem si poradil jinak. Vzal jsem zelené potravinářské barvivo a trochu ho nasypal do lahvového piva, které jsem si nalil do půllitru. A bylo zelené,“ prozradil svůj poněkud nezvyklý recept na přípravu zeleného piva Jakub Nečas ze Žďáru nad Sázavou.

„Letos mi Babiš zelené pivo nevezme, už vím, kam na něj půjdu. K výdejnímu okýnku do Krčmy na náměstí ve Třech Studních. Tam ho mít budou,“ dodal.

Restaurační zařízení ve Třech Studních není jediné, které letos vsadilo na sváteční pivní speciál. S velkou nabídkou zelených a velikonočních pivních speciálů i stylových pivních balíčků a dalších pivních specialit přichází také například třebíčská pivotéka Hořký svět. Fajnšmekři si tam mohou nakoupit zelené pivo z více než patnácti pivovarů.

Velikonoční speciál

Jedním z těch výrobců, kteří na velikonoční speciál nezapomněli, je Pivovar Chotěboř. „Zelené pivo vaříme od roku 2017, letos je to již pátý rok. I když je z důvodu uzavření hospod, restaurací a různých výčepů jak v loňském, tak i v letošním covidovém roce prodej omezen, o zelené pivo je stále zájem,“ pochvaloval si odbyt tamní sládek Oldřich Záruba.

Zelené pivo tam většinou stáčí do PET lahví. „A malé množství do patnácti a třicetilitrových sudů pro drobné zákazníky. Zelené pivo bylo uvařeno začátkem února a 22. března jsme ho začali stáčet a distribuovat do obchodní sítě. Tak aby bylo u zákazníků právě na Zelený čtvrtek,“ vysvětlil Oldřich Záruba.

„Pivo se hlavně prodává na Moravě, Vysočině a Středočeském kraji. Pivo vyrábíme pod obchodním označením Chotěboř Velikonoční pivo Zelený ležák s obsahem alkoholu 4,8 procenta v objemu. Pivo je filtrované, nepasterované a má výraznou zelenou barvu, příjemnou hořkost a plnost. Tímto pivem každoročně vítáme velikonoční svátky a jarní období roku,“ doplnil chotěbořský sládek.

Velikonoční tradice

Dalším výrobcem, který na Vysočinu již tradičně dodává zelené pivo, jsou Pivovary Lobkowicz Group. „Také u nás v pivovaru máme rádi svátky jara, a proto se vaření zeleného piva stalo každoroční tradicí. Naši zákazníci toto speciální, výrazně plné čtrnáctiprocentní pivo s jemnou hořkostí znají pod názvem Krasličák. I v této náročné době byl o velikonoční pivo velký zájem a v tuto chvíli je již u našich zákazníků,“ potvrdila manažerka Lobkowiczkých pivovarů Martina Husková.

Naopak humpolecký rodinný pivovar Bernard se do výroby zeleného piva nezapojuje. Řídí se svým sloganem jít vlastní cestou. „Zelené pivo na velikonoční svátky nechystáme z důvodu stabilně široké nabídky kvalitních piv. Zároveň se domníváme, že zelené pivo je prostorem spíše pro minipivovary,“ konstatoval mluvčí pivovaru Bernard Radek Tulis.

Zelené pivo na Zelený čtvrtek se stalo fenoménem. Tuto tradici dodržuje mnoho domácností. A když náhodou není k mání, fantazii a kreativitě se meze nekladou. „Doma si taky potrpíme na zelené pivo. Když vloni nebylo, obtočila jsem pivní sklenice zeleným ubrouskem. Není to z mojí hlavy, vyprávěla mi známá, že se jim to stalo v hospodě, kam na zelené pivo přišli a kde ho neměli. Aby jim udělali radost, tak jim sklenice obtočili zeleným ubrouskem. A já to teď používám taky,“ usmála se Kateřina Horká ze Žďáru nad Sázavou.