Zatímco na jaře vyvolalo uzavření některých obchodů paniku a zákazníci v některých případech nebyli daleko od nákupního šílenství, na podzimní vládní opatření reagují vlažněji. O víkendu byla situace v obchodních centrech klidná, lidé nejvíce pořizovali svíčky na blížící se dušičky nebo pokukovali po vánočních dekoracích, které pomalu začínají supermarkety nabízet.

Supermarkety už nabízejí i vánoční dekorace | Foto: Deník / Ivana Říhová

Hlavní nápor zažil třebíčský Stop Shop ve středu, těsně předtím než musely obchody zavřít. „Byla to katastrofa. Než se mi podařilo vyjet, strávil jsem v koloně nejméně hodinu. Nevím, proč ti lidi zase bláznili, podobalo se to tomu, co se tady děje pravidelně před Vánocemi,“ komentoval Radek Novotný.