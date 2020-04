Bojí se, že nebudou schopni zvládnout bezpečnostní koronavirová opatření. Podle předsedy sdružení Františka Kučery je důležité i to, jestli budou mít lesníci na zalesňování peníze. "Jestli budou schopní zaplatit sadební materiál a potřebné pracovníky," řekl. Mnozí vlastníci podle sdružení ještě nedostali ani kompenzace za škody způsobené kůrovcovou kalamitou za poslední čtvrtletí roku 2017 a rok 2018. Vyplacené podle Kučery zatím nebyly ani všechny příspěvky na hospodaření v lesích, o které lesníci požádali vloni.

S výsadbou v lesích podle sdružení pomáhalo hodně zahraničních dělníků a mnozí z nich opustili Českou republiku předtím, než vláda prodloužila platnost krátkodobých víz. S výsadbou pomáhala často veřejnost, ale v současné době se kvůli karanténě tyto akce omezily nebo úplně zrušily.

Akci pro veřejnost zrušili

Vlastními silami se snaží zajistit výsadbu nových porostů Lesní družstvo obcí Přibyslav. „Měli jsme připravenou akci pro veřejnost, vytýčili jsme i plochu vhodnou k osázení, ale kvůli koronaviru a nutným bezpečnostním opatřením jsme projekt zrušili,“ sdělil za Lesní družstvo Přibyslav Štěpán Lukeš s tím, že v současné době zajišťuje lesní družstvo práce vlastními zaměstnanci a dělníky z externích firem.

Sdružení vlastníků lesů nastartovalo projekt s názvem Jsi bez práce? Pomoz lesu! počítá s tím, že by možnost přivydělat si mohli někteří dočasně nezaměstnaní lidé v Česku přivítat. O brigádníky zatím na stránkách sdružení požádaly tři lesnické podniky. "Postupně se přihlašují další majetky a také lidé projevují o brigády v daných lokalitách zájem. Očekáváme, že se projekt bude rozrůstat," uvedl Kučera.

Čtyřicet hektarů

Například v lesích u Ledče nad Sázavou se na práci přihlásili tři studenti, staví oplocenky. Celkem 40 hektarů potřebuje zalesnit Lesní družstvo Chraňbož na Havlíčkobrodsku. „Pracovní síly jsme si nasmlouvali již loni na podzim, takže nedostatek lidí na práci by nebyl, ale spíš nás omezují bezpečnostní opatření,“ konstatoval za vedení družstva Aleš Kronovít. „Zájemců co chtějí sázet stromky by bylo dost, hlásila se nám i škola z Golčova Jeníkova, ale je tu problém. Brigádníci musejí mít roušky, je třeba dodržet bezpečnostní vzdálenost, což v případě sázení stromků je dost těžké,“ podotkl Kronovít.

Na vlastní síly se raději spoléhá i Lesní družstvo obcí Měřín, které potřebuje aktuálně zalesnit 23,66 hektarů. Ale s ohledem na bezpečnostní opatření kvůli koronaviru nechce raději brigádníky přijímat.

Brigádníky ale hledají Lesy ČR. Sázet stromky, stavět oplocenky, které ochrání sazenice před zvěří, nebo také označovat kůrovcem napadené stromy mohou nyní ve svém volnu všichni studenti starší osmnácti let. Pomohou tak obnovit krajinu a dostanou svou leckdy první mzdu. Lesy ČR slibují, že dodrží veškerá aktuální preventivní opatření.

Přivýdělek pro studenty

„V celé zemi obnovujeme rozsáhlé plochy po kalamitě, práce pokračují a nesmí se zastavit. Právě studenti teď mohou hodně pomoci. Za práci jim nabízíme férové finanční ohodnocení. Stačí se obrátit na naši kontaktní osobu, ostatní už domluvíme,“ řekl generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček a zdůraznil důsledné dodržení všech preventivních opatření souvisejících s koronavirem. „Studenti budou pracovat na čerstvém vzduchu v malých skupinách a v dostatečných vzdálenostech,“ dodal.

Výzvu podpořil i ministr zemědělství Miroslav Toman: „Dohodli jsme se s rektory tří vysokých zemědělských škol, že pro práci v zemědělství, potravinářství a lesnictví nabídnou své studenty. Chybí nám tisíce pracovníků ze zahraničí, které mohou v těchto dnech nahradit právě studenti. Potřebujeme pomoct nejen na polích, ale právě i v lesích, které je nutné obnovit,“ zdůraznil Toman.

Podle mluvčí Lesů České republiky Evy Jouklové je o brigády v lesích velký zájem, „Hlásí se tisíce lidí. Práce v lese je vítanou možností jak v době koronavirové pandemie nepropadnout depresi. Stovky brigádníků už v lesích na různých místech republiky pracují, staví oplocenky, uklízejí klestí, sázejí stromky. Někde lesníci museli dokonce sestavit na lesní práce pořadník,“ upřesnila Jouklová.