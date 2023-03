Původně šlo o psychologickou studii, která přerostla v půlhodinový dokument. Je plný výpovědí dětí z Vysočiny, kteří reagují na kůrovcovou kalamitu v kraji a postupné ubývání lesů. Tak popisuje vznik filmu s názvem Lesní žal Martin Kříž z organizace Chaloupky, která společně s Českou televizí na projektu spolupracovala. V dokumentu vystupují děti ze základních škol na Jihlavsku a Třebíčsku.

Jak prožívají mizení lesů a změnu krajiny ve svém okolí? Jak vidí budoucnost lesů, ale i svou a svých vlastních dětí? V čem vidí příčinu devastace krajiny a jak se s ní vyrovnávají? A mohou nějak pomoci? „Na tyto otázky odpovídaly děti ze základních škol v Kamenici, Moravských Budějovicích, Brtnici a z gymnázia Jihlava,“ uvedla na webu Česká televize. Z rozhovorů vyplývá, že masový ústup lesů děti citelně poznamenává. Skoro u všech dětí se autorka setkala se smutkem a steskem, u některých až s pocitem bezmoci nebo beznaděje.

Režie filmu se ujala Barbora Klocová ve spolupráci se vzdělávacím centrem Chaloupky a s environmentálním psychologem Janem Krajhanzlem z Masarykovy univerzity. „Vznikl film plný výpovědí dětí, které na Vysočině žijí, mají tu chaty, chodí na výlety, jezdí na tábory. Těmto dětem jejich lesy zmizely během pár let. Film ale kromě negativních emocí, které se změnou v krajině souvisí, přináší i naději. Naději v podobě nových lesů a také v projektu Školní les,“ komentoval programový ředitel Chaloupek Martin Kříž, který v dokumentu také vystupuje. „Martin Kříž vypráví, jak vznikl nápad Školního lesa, jaké možnosti do výuky přináší, a proč je důležité vyvézt žáky z lavic ven do světa,“ popsala televize.

Česká televize dokumentární film odvysílá v úterý 21. března v 17:40 na programu ČT2.