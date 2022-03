Na názor se jí ptal kdekdo už v prvních dnech po začátku konfliktu. „Už to bylo únavné, tak jsme se s dcerou rozhodly napsat náš postoj na web i na facebook restaurace. Je to příšerné, bombardují se civilní budovy, celá města a živí lidé. Jaký bych na to mohla mít názor? Rozhodně by mě v životě nenapadlo říct o něčem takovém, že je to obranná akce," říká majitelka.