Judista by se měl slavnostního večera osobně zúčastnit a převzít od primátorky či některého z radních listinu o udělené čestného občanství opatřenou znakem města Jihlavy a symbolické vyjádření ocenění v podobě investičního stříbra o váze 1000 gramů v přibližné hodnotě dvacet tisíc korun.

Třebaže judista žije v Praze, domů do Jihlavy se vždy rád vrací. „Jsem rád, když mohu přijet, ukázat medaili a poděkovat fanouškům, kteří mi drželi palce. Užívám si to, není to jen povinnost,“ potvrdil úspěšný sportovec o prázdninách, když přijel ukázat olympijskou medaili. „Vrátit se do Jihlavy je hrozně hezké,“ dodal.

Než se ukázal na náměstí veřejnosti, zavítal na radnici a tam potvrdil, že je stále v kontaktu s kolegy ze svých začátků. „Byl jsem tu do patnácti, šestnácti let a s kluky, se kterými jsem tu vyrůstal, se vídáme do dneška. Minimálně jednou za rok se potkáme, posedíme, uděláme nějaké grilování nebo tak… Rozhodně se vídáme,“ tvrdil. A jeho úspěchy se odráží i v atraktivitě „kimona“ - zájem o judo nejen v republice, ale i v Jihlavě raketově roste.

Překvapivé může být, že Lukáš Krpálek je prvním čestným občanem města z řad sportovců. Takové pocty se nedostalo například ani hokejistům ve své době nejlepšího československého celku HC Dukla Jihlava. Svůj vliv na tom může mít i fakt, že se čestné občanství mezi roky 1949 a 2000 neudělovalo. „Politická atmosféra tomu asi nepřála,“ usoudil jihlavský badatel a předseda Spolku pro starou Jihlavu Vilém Wodák.

Významné osobnosti nejen z druhé poloviny minulého století se však mohou do vybrané společnosti stále dostat. „O cenách rozhoduje zastupitelstvo, návrh ale může podat kdokoliv z veřejnosti až do konce listopadu. Formulář máme na webu,“ řekl Daněk. Čestné občanství je přitom nejvyšší pocta, kterou může město Jihlava udělit, a to za života, nebo in memoriam.

Deník zajímalo, jestli by mohla být cena pro Krpálka inspirací pro jednatele klubu HC Dukla Jihlava a bývalého hokejistu Bedřicha Sčerbana k nominaci dalších významných sportovců. „Ani jsem nevěděl, že může dát návrh kdokoliv. Z hlediska hokeje bych nominoval lidi, kteří Jihlavu proslavili po celém světě. Jsou to Stanislav Neveselý, bratři Holíkovi, Josef Augusta nebo Honza Suchý. Těch jmen bude hodně,“ odpověděl.

Nebude to jen o Krpálkovi

Při slavnostním večeru pak dostanou čestná občanství in memoriam ještě dvě osobnosti. „Alois Janáček bude oceněný za morální zásady a křesťanské hodnoty při vykonávání práce a politické činnosti považované vždy za službu lidem a společnosti bez ohledu na vlastní prospěch, za záchranu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jihlavě – velkého množství provedených objevů nevyčíslitelné historické a umělecké ceny,“ řekla již dříve Aneta Hrdličková z magistrátu.

Dalším oceněným bude Pavel Novák, a to za celoživotní boj proti totalitě, činnost v disentu a šíření Charty 77, poklidný přechod k demokracii v porevoluční době ve státě obecně i v Jihlavě ve funkci přednosty okresního úřadu.

Pode Wodáka jde o zajímavá jména. Alois Janáček byl totiž čelní představitel lidové strany a Pavel Novák byl čelní sociální demokrat. „Znali jsme se osobně z doby jeho působení v pilníkárně, když byl odejit z úřednického místa. Dobře jsme si rozuměli, byl to úžasný člověk. Pro mě jediný autentický sociální demokrat, člověk nesmírně charakterní a vzdělaný,“ nešetřil Wodák superlativy na adresu Nováka. „Mohl se stát i předsedou, ale tehdy zvítězil jistý Miloš Zeman,“ dodal s tím, že pravidelně navštěvuje hrob svého přítele.

Cenu města Jihlavy za dlouhodobou a systematickou mimořádnou činnost spočívající ve zlepšování prostředí dětského oddělení Nemocnice Jihlava pak obdrží zdravotní sestra Simona Hájková. Ta pracuje v Nemocnici Jihlava od roku 1988, od roku 2008 je vrchní sestrou dětského oddělení a v roce 2014 získala prestižní cenu Sestra roku.

Zejména její zásluhou se strohé nemocniční pokoje přeměnily v příjemné dětské pokojíčky. „Nad rámec své práce Simona Hájková organizovala různorodé charitativní akce a systematicky komunikovala s dárci a sponzory, nadacemi, ale i řemeslníky a designery interiérů. Výstupem tohoto úsilí od roku 2008 je více než čtyři miliony korun získaných pro dětské oddělení od více než 100 dárců,“ připomněla Hrdličková.

Čestné občanství města Jihlavy



- Prvním oceněným se stal 26. srpna 1825 J. N. Viktorin za záslužnou práci pro město Jihlava.



- Mezi lety 1949 a 2000 se čestné občanství neudělovalo.



- Do letošního roku byl posledním, šestaosmdesátým, oceněným Zdeněk Laštovička v roce 2018.