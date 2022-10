„Pořídili jsme dětem králíčka na hraní. Těšily se, že budou mít mazlíka. Ale koupili jsme si i hospodářská zvířata. Co se jich týče, sežene tady člověk úplně všechno. Mně by se akorát ještě hodilo, kdyby tu bylo i víc domácích potřeb,“ hodnotí Vojtěch Čurda, který výstavu pravidelně navštěvuje.

Přes dvacet let jezdívá do Bohdalova prodávat zvířata Jaroslav Juráček z Dolní Rožínky na Žďársku. „Za tu dobu se to hodně změnilo. Zlepšilo se zázemí. Dřív to bylo v jediné budově, teď je to i venku. Také zvířata jsou v lepších podmínkách,“ pochvaluje si Juráček. Spokojený je také s prodeji. „Prodávám tu králíky. Polovina už je pryč. Lidé mají zájem o mladší kusy. Ty, co zůstanou, si vezmu zpátky,“ svěřuje se.

Kromě domácích zvířat, budí pozornost příchozích ta exotická. Hlavně u dětí vyvolávají odezvu vystavení hadi. „Můžu si ho pohladit? Můžu si ho pochovat?“ volají nadšeně malí návštěvníci, jakmile dostanou příležitost. Nebezpečí nehrozí, zvířata jsou vychovaná. „Každé zvíře potřebuje pozornost a péči, aby nebylo agresivní. Nedá se to ale srovnávat například se psy. Každé je jiné. Ale ve stresu nejsou, jen možná mají méně pohodlí než doma,“ ujišťuje chovatel Tomáš Báča.

Že je bezpečí zvířat na prvním místě, dosvědčuje také organizátor výstavy Jaroslav Drejček. „Všechny klece mají předepsané rozměry. Zvířata mají dostatek prostoru k pohybu. A samozřejmě jim pravidelně dáváme krmení. Také u svých chovatelů jsou zvyklá, že bývají v klecích nebo ve chlévě. Návštěvníci jsou naštěstí slušní a zvířata nestresují. Nemuseli jsme řešit žádné problémy,“ přibližuje Drejček.