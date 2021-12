S příjmy téměř čtrnáct miliard a výdaji necelých šestnáct miliard počítá návrh krajského rozpočtu pro rok 2022. Schodek by mělo hejtmanství pokrýt z vlastních účtů.

Krajský úřad v Jihlavě | Foto: DENÍK/archiv

Největší výdaje by měly být do školství a to zhruba osm a půl miliardy. „Jedná se o rozpočet přímých výdajů na vzdělávání krajských a obecních škol a školských zařízení,“ stojí v komentované verzi rozpočtu s tím, že částka bude příští rok upravena. V této kapitole je také příspěvek 150 milionů na stavbu Horácké multifunkční arény v Jihlavě. Na tu dá hejtmanství postupně během tří let půl miliardy.