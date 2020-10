Stále ještě hejtman Jiří Běhounek, který je nestraníkem za sociální demokraty, byl s výsledkem smířený. "Nemám problém s tím být opoziční zastupitel, ale také v zastupitelstvu být vůbec nemusím, můžu pustit někoho za sebou. Mám řadu dalších aktivit, kterým se můžu věnovat," řekl ke své budoucnosti.

Spokojenost panovala ve volebním štábu Starostů pro Vysočinu. Dostali se nad deset procent a budou mít o dva mandáty více. "Daří se nám dlouhodobě posilovat," zhodnotil starosta Pacova a lídr kandidátky Lukáš Vlček.

Hnutí ANO zákulisí volebního štábu neodhalilo, před novináře předstoupili čtyři kandidáti, kteří okomentovali výsledky. Lídr Martin Kukla řekl, že vyjednávání začne ještě v sobotu a že je připraven jednat i o postu hejtmana. Karty jsou rozdány tak, že ve vládnoucí koalici ANO být může, ale také nemusí. "Hnutí ANO je jednoznačným vítězem voleb," zdůraznila trojka kandidátky Radek Zlesák.

Radost neskývali Piráti, kteří budou v zastupitelstvu vůbec poprvé a díky druhému místu za ANO budou rovnou hrát jednu z hlavních rolí. Hana Hajnová je naopak připravena o pozici hlavy kraje usilovat.

Velkým zklamáním nakonec skončil napínavý příběh koalice Pro TOP Vysočinu. Do zastupitelstva se nakonec nedostali o jediný hlas, což je zřejmě světový unikát. "Je to strašně kruté, že chybí jen jeden hlas,“ litoval lídr Zdeněk Dvořák. Topka se přitom těsně nedostala už před čtyřmi lety, tehdy to bylo o čtyři setiny procenta.