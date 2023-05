/REPORTÁŽ, FOTOGALERIE/ Voda se valí na obrovský měch, který pohání mlýnské kolo. A to rozdmýchává plameny. U výhně stojí Roman Lorenc postupně z hroudy železa vytváří umělecké dílo. Je sobota a Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou na Žďársku patří kovářům, kteří předvádějí umění svého řemesla. Kdo chce, může si je zkusit s nimi. Děti se mezitím mění v piráty a zápolí s připravenými úkoly.

Kovářské umění, nezbedné piráty a vodníka na Šlakhamru propojila voda. | Video: Deník/Jiří Kašpárek

„Prvně je potřeba si všechno připravit a rozehřát. To zabere půl hodiny, když už člověk ví co a jak. Pak jen zbývá vytrvat. Z kusu kovu pak vznikne něco pěkného,“ vypráví Lorenc, který se kovářskému řemeslu věnuje déle než dvacet let. Před tím byl zámečníkem.

Kromě trpělivosti kovář potřebuje i velkou sílu a odolnost. „Jde si na to zvyknout. I na ten neustálý oheň. Zvládnou to v pohodě i ženy. Dneska už je i hodně kovářek,“ vysvětluje Lorenc.

Podle něj se řemeslo za staletí proměnilo i dalšími způsoby. „Dříve ve středověku to byla primárně živnost. Teď se to vyvinulo směrem do umění. Základní postupy a tradice však přetrvávají,“ vypráví, zatímco údery kladiva tvaruje rozžhavený kov.

Kromě kovářů mají v sobotu své místo na Šlakhamru také piráti a vodník. Organizátorka Eva Novotná vysvětluje, že je to díky vodě. „Kováři ji potřebují k řemeslu a ani piráti a vodníci se bez ní neobejdou. Máme tu navíc i mlýnské kolo. S dětmi jsme si proto nachystaly písničky o vodě. Zároveň děti musí zvládnout pirátské úkoly,“ říká Novotná, která se v kostýmu proměnila do pirátky.

Složit papírovou loďku, najít zakopaný poklad nebo uvázat námořnický uzel si zkouší například David Bartman. „Baví mě všechny úkoly a všechny jsem je zvládl. Dokonce jsem za to dostal i první cenu,“ pochvaluje si klučina.

Nejvíc ho přesto nadchli kováři. „Držel jsem dokonce to jejich kladivo a mohl jsem si přímo kování a bouchání do železa vyzkoušet. Líbil se mi i ten velký měch, který byl vevnitř,“ popisuje.

Ven z bubliny

Dobrovolníkům taje kovářství předvádí i Tomáš Popela z Bohdalova. „Je příjemné pracovat venku s ostatními kováři. Člověk se dostane z bubliny, ve které je uzavřený v jeho vlastní dílně. Nemusím řešit jen zakázky a vyzkouším něco nového. Je navíc lepší, když máme jeden druhého po ruce, než když jsme na to sami,“ uzavírá Popela, který na Šlakhamru vytvořil už houslový klíč či anděla.