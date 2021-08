Akci pořádá rodinná firma Betexa a její zakladatel Tomáš Bělka úvodem vyzdvihuje čtyři modely budov, kterým dominuje Chrám svatého Víta. Autorkou je totiž dvanáctiletá Nina Jarušková z Horních Radslavic na Žďársku. „Když jsme fotku modelu dali na náš facebooku, za den získala pět set like od zkušených modelářů, kteří se klaněli. Oni to nejlépe ocení,“ komentuje zdařilou práci Tomáš Bělka a dodává, že si slečna včera na výstavě nakoupila další modely a bude dál stavět.

Výběr měla přitom opravdu bohatý, koupit se dají například i vystřihovánky ze Španělska, Francie, Litvy nebo Ukrajiny. Kdo by si přesto nemohl vybrat, může zavítat na e-shop, tam má Betexa kolem tří tisíc položek. Jak s úsměvem říká Tomáš Bělka, tam si vybere úplně každý.

Na stolech je mezitím vyrovnaných něco mezi dvěma a třemi stovkami modelů. „Sto dvacet modelů bylo přihlášeno do soutěže plus je tam osmdesát až sto modelů, které nám přivezli spřátelení fandové, abychom tu měli ukázku, co vše se dá z papíru udělat,“ říká Bělka a poodhaluje, že příští rok by mohly být i vidění i plastové modely. Některé tak ale vypadají, i když jsou z papíru. Bezbarvý lak dokáže divy.

Opravdu to přitom žije v sále, kde jezdí modely na dálkové ovládání. Kamiony tam vozí náklad, který si předtím naloží, bagry hrabou hlínu, nákladní auta jí odváží, sem sem je potřeba se vytočit na křižovatce nebo dát přednost. Že je to zábava pro děti? Kdepak, vysílačky drží většinou v rukou dospělí. „Jsou to nákladné záležitosti a děti nemají moc šanci si to zkusit,“ podotýká na adresu RC modelů zakladatel firmy Betaxa.

Děti si pak přijdou na své v dílničkách. Tam si mohou vystřihnout a sestavit jednoduché modely nebo zahrát Pexetrio. Tato unikátní hra s českým patentem nabízí řadu variací, jak jí hrát a dá se tak přizpůsobit dětem různého věku. „Dospělým doporučuji, nehrajte to s dětmi. My máme hlavu zanesenou zbytečnostmi, oni jí mají čistou,“ varuje s úsměvem Bělka.

Rodinná firma Betaxa se do meziříčského Kulturního centra Jupiter Clubu dostala loni a je tam moc spokojená. Už se tedy chystá prodejní výstava drobných českých výrobců hraček na první adventní víkend. „Bude tu prostor na dílničky, aby si děti mohly hračky vyzkoušet. Na druhou stranu to nebude nijak nákladná velká akce, kterou si malí výrobci nemohou dovolit,“ řekl závěrem Tomáš Bělka.