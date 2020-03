ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Od čtvrtka 12. března od 14.00 hodin se až do odvolání ruší všechny, tedy nejen nedělní bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území všech diecézí.

„Kněží budou slavit mše svaté bez účasti lidu,“ vzkázal do farností například biskup Vojtěch Cikrle a dodal: „Nadále platí, že po dobu trvání mimořádných opatření uděluji dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě. V tomto případě je možné Ježíše Krista přijímat duchovně."

Kostely podle místních možností mohou zůstat otevřené pro osobní modlitby. Věřící mohou podle Cikrleho sledovat bohoslužby v televizi na stanici Noe nebo poslouchat rádio Proglas.

Modlit se za odvrácení nákazy

Biskup František Václav Lobkowicz se na věřící obrátil s prosbou, aby nesli situaci současného života odpovědně a vytrvale se modlili za odvrácení nákazy. „Všem věřícím na území Královéhradecké diecéze uděluji dispenz od povinné účasti na nedělní bohoslužbě s výše uvedeným doporučením sledovat přenos z bohoslužby na dálku, včetně duchovního přijímání, a v rámci možností zapojení se do řetězce modliteb. Za mimořádně přínosnou zde považuji modlitbu Růžence s pokornou prosbou za obrácení, za odpuštění hříchů, a za posilu nemocných a těch, kdo o ně pečují,“ sdělil Jan Vokál biskup královéhradecký.

Technicky zdatnější správci farností mohou zajistit přenosy jimi sloužených bohoslužeb prostřednictvím sociálních sítí. Tím přispějí podle biskupa k tomu, aby farní společenství bylo alespoň takto shromážděno kolem oltáře svého chrámu. Pokud tak neučiní, farníky vhodně informují o jiných on-line přenosech bohoslužeb, jejichž seznam je k nalezení například zde: https://www.mseonline.cz.

Kropenky bez svědcené vody

V děkanství v Havlíčkově Brodě řešili ve čtvrtek 12. března jak vyhovět nařízení omezující počet lidí na mši, když se dozvěděli o rozhodnutí bezpečnostní rady státu a dostali vzkaz z vyšších církevních míst. „Mše se v kostele Nanebevzetí Panny Marie konat nebudou až do odvolání,“ potvrdil za děkanský úřad v Brodě Oldřich Kučera.

Kostely mohou být otevřené pro osobní modlitbu. Věřící se musí smířit s tím, že kropenky se svěcenou vodou, v nichž si lidé při příchodu a odchodu z kostela namáčejí prsty a žehnají se znamení kříže, mají v období mimořádných opatření zůstat prázdné kvůli hygieně a možnému přenosu nákazy.

Bezpečnostní opatření vlády respektují i další církve, například Sbor církev bratrské v Horní Krupé na Havlíčkobrodsku. „Naše staršovstvo v jednotně vyhlásilo s okamžitou platností: zrušení veřejných nedělních shromáždění až do odvolání. Není to ze strachu ani nevěry, ale z respektu k státní správě a z ohleduplnosti ke spoluobčanům i našim blízkým. Setkání v týdnu v malých skupinkách zůstávají k dispozici po dohodě účastníků, na vlastní nebezpečí,“ sdělil kazatel církve Jan Talán. Nedělní bohoslužby bude církev zprostředkovávat věřícím v přímém přenosu na internetu. „Věřící se mohou domluvit a být spolu v neděli v malých skupinkách, případně pozvat ty, kdo nemají internet,“ dodal kazatel Talán.

Církev československá husitská bohoslžbu neruší

Církev československá husitská v Jihlavě ale náboženská setkání neruší. Podle faráře Františka Tichého se na bohoslužbě sejde vždy jen velmi malý počet věřících. „Myslím že věřící senioři nepřijdou, takže účast na bohoslužbě nebude ani deset lidí,“ podotkl farář Tichý s tím, že při bohoslužbě ale budou s ohledem na bezpečnostní opatření určité změny, hlavně co se týče osobního kontaktu. Do liturgie nebude zařazeno pozdravení pokoje stiskem ruky, políbením ani objetím.

Přijímání Těla a Krve Páně zůstává nadále nedílnou součástí eucharistických bohoslužeb. Věřící dostanou hostii na ruku, víno bude nalito každému zvlášť do přidělených nádob. Není tedy důvod k obavám z možného přenosu nákazy.

Nákaza koronavirem ruší nejen bohoslužby, ale omezuje i počet věřících při dalších důležitých náboženských úkonech. „V případě udělování svátostí jednotlivcům, je povolena účast jen nejužšího rodinného kruhu, do vládou stanoveného maximálního počtu účastníků. Totéž pravidlo platí o pohřbech,“ vzkázal věřícím farář Jan Bárta z římskokatolické farnosti v Ledči nad Sázavou.

Správci farností mohou vhodným způsobem zpřístupnit kostel k individuální modlitbě jednotlivých věřících, ale musí dbát na to, aby se v nich najednou neshromažďovalo více než 10 osob. Kropenky u vstupu do kostelů budou viditelně zakryty, aby do nich nikdo nevkládal ruce.