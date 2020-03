Ještě před rozhodnutím Bezpečnostní rady státu se nad zrušením akcí pořádaných Krajem Vysočina v úterý ráno shodli krajští radní. Týká se to mimo jiné víkendového karnevalu, soutěže Poznej Vysočinu i setkání se starosty. I když nyní hejtmanství ušetří, z dlouhodobého hlediska na rušení akcí bude tratit. „Vliv bude silně negativní, opatření budou stát velké peníze,“ řekl náměstek hejtmana pro ekonomiku Martin Kukla (ANO).

Hejtmanství očekává, že třeba pořadatelé biatlonu požádají o kompenzaci ztrát nejen vládu, ale i kraj.

Zároveň se hejtmanství chce postarat o zdravotnický personál. Zajistí respirátory, které z centrálního skladu přepraví do nemocnic v Pelhřimově, v Jihlavě a v Novém Městě na Moravě. „Nevíme, kolik respirátorů to bude ani kdy je budeme mít. Bude to ale brzy,“ ujistil náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný (ČSSD).

Jako první dostanou zdravotní pomůcky krajští záchranáři, poté lůžková zdravotnická zařízení a další v řadě budou praktičtí lékaři a stomatologové.

Na Vysočině je zhruba osmdesát infekčních lůžek, jen v krajském městě je polovina z nich. „Jihlava je na tom lépe i v tom, že je tam přímo jednotka intenzivní péče,“ řekl náměstek hejtmana. Co se týká odběrů na Vysočině, Novotný v úterý na tiskové konferenci v půl dvanácté hovořil o dvanácti. Novináři však upřesnili počet na patnáct. „Je to možné,“ připustil náměstek.

Nebude divadlo, trhy ani mše

Ruší se téměř všechno. Mimo jiné i Dny krásy, které měly být o víkendu v Cityparku Jihlava. Tam už přestalo fungovat i multikino. „Pouhým omezením počtu osob v uzavřeném prostoru nebude dosažen požadovaný účinek nařízeného mimořádného opatření,“ dodal Jan Bradáč, výkonný ředitel CineStaru. Jiný přístup zvolilo jihlavské Kino Dukla, to bude nadále promítat, prodá ale vždy maximálně 99 lístků. Podobně situaci řeší také v kinosále ve Světlé nad Sázavou.

O kulturu přijdou i příznivci Horáckého divadla Jihlava. „Do konce týdne rušíme všechna představení, musíme,“ informovala Mirka Kvíčalová z marketingu. Diváci dostanou zpět peníze, případně si mohou vyměnit vstupenky.

Problém je, že kapacita divadla je značně zaplněná, divadlo navíc musí v první řadě řešit situaci u abonentů. Ač to bude složité, zrušit je třeba i Přehlídku divadelního dokumentu. Ta měla být o víkendu. Nebude ani svátek ochotníků z celé republiky, Třešťské divadelní jaro.

Od čtvrtka pak zůstanou doma i studenti jihlavské polytechniky. Na zámku ve Valči nebude tento pátek letecký ples, v Novém Městě na Moravě zrušili sobotní farmářské trhy. Větší akce stopli i v Bystřici nad Pernštejnem. „Všem spolkům a sdružením jsme napsali výzvu, informačními letáky o tom, jak se chovat, jsme oblepili všechny rohy,“ informoval starosta Karel Pačiska.

Ruší se i náboženská shromáždění, kterých se účastní více než sto lidí. „Nedělní povinnost účasti na bohoslužbě se týká běžného stavu, který teď není. Případná neúčast na mši svaté je tudíž pochopitelná. Věřící mohou prožít slavení mše svaté skrze média. Také je možné si připravit domácí bohoslužbu s Písmem svatým a modlitbou,“ uvedl žďárský klášterní farář Vladimír Záleský.

Téma budí emoce i na Facebooku Jihlavského deníku. „Dovolenkáři to sem dotáhli a teď to odnesou všichni. Lidi, jste nezodpovědný! K čertu s vámi," napsala v komentáři jedna ze čtenářek.

K situaci se na twitterovém účtu vyjádřil i europoslanec a rodák z Havlíčkova Brodu Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL). „Nechápu tu logiku a jak je to celé nedomyšlené – zavřou se školy a tak se řada dětí přesune do obchoďáků, nákupních center a různých rychlých občerstvení,“ napsal.

Největší aquapark na Vysočině Vodní ráj snižuje kapacitu na 99 osob včetně personálu. Podobně reagoval i třebíčský aquapark Laguna. Maximálně 90 bruslařů pak smí na led zimáčku v Jihlavě.

Omezený bude také počet diváků, kteří budou smět do ochozů na zápasy jihlavské Dukly či Horácké Slavie Třebíč. I toto řešení je kontroverzní. „V momentě, kdy se má hrát bez fanoušků, tak já bych byl pro zrušit zápasy úplně. Přeci jen děláme hokej pro fanoušky,“ řekl například David Kozlík mladší ze sekretariátu havlíčkobrodského hokejového klubu.

Odbor školství Kraje Vysočina zároveň začal informovat ředitele škol a rodiče žáků o tom, že budou od pondělí uzavřeny školy. „Máme to trochu jednodušší v tom, že aktuálně probíhají jarní prázdniny,“ podotkl náměstek Novotný.