Koronavirus na Vysočině: už patnáctá oběť a testování dalších ohnisek nákazy

Aktuálně nakažených onemocněním Covid-19 na Vysočině je 230. Přibylo vyléčených, statistické číslo se vyšplhalo na 491. Na Vysočině se ovšem také objevil další případ úmrtí v souvislosti s koronavirem. „Máme několik dalších potencionálních ohnisek nákazy, ale testování tam ještě není uzavřené. Vypadalo to, že se Covid-19 objevil v psychiatrické léčebně v Jihlavě, ale tam je to v pořádku. Žádný z pacientů není nakažený. Další ohniska testujeme, ještě to není uzavřené,“ informoval krajský hygienik Jiří Kos.

Koronavirové testy v terénu. Ilustrační foto | Foto: Deník / Zdeněk VAIZ