Schváleno. Od příštího roku budou muset řidiči při objíždění cyklistů dodržovat metr a půl, rozhodli zákonodárci. Reakce řidičů na sebe nenechaly dlouho čekat. Zkritizovali novelu zákona, poslance, chování i oblečení cyklistů, jen nějak zapomněli začít od sebe. I když je úsek silnice rovný a přehledný, málokdo objede cyklistu tak, že má pravá kola auta na středové čáře. To je totiž zhruba ten metr a půl.

Martin Singr. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Vyjet na silnice Vysočiny na kole je občas zkouškou odvahy. Otevření dveří auta těsně před tím, než projíždí cyklista, vyjetí naftového autobusu MHD ze zastávky opět těsně před cyklistou nebo předjíždění v zatáčce, to vše tady na Vysočině dovedeme. Kapitolou samu pro sebe pak je přijíždět do Jihlavy ve směru od Měřína a chtít pokračovat rovně. Znamená to jet před první křižovatkou v prostředním pruhu, řidiči aut pak zprava i zleva zřejmě soutěží, kdo cyklistu mine těsněji, někteří experti před ním ještě přejedou do jiného pruhu. Vedle silnice je sice na chodníku vyznačená cyklotrasa. To je ale chodcům, a obzvláště pak dětem, tak nějak jedno, takže si cyklista může vybrat, jestli ho budou ohrožovat auta nebo bude naopak on ohrožovat chodce.