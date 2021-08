Vše začalo pecí u Zlatomlýna, kterou zřídili Colalltové. Huť fungovala od roku 1838 do roku 1886. „Když Colalltové brusírnu zavřeli, protože byly vykácené lesy okolo a neměli dřevo, jeden zaměstnanec, Antonín Jungwirt, koupil v roce 1871 starý hamr v Brodcích,“ vzpomíná kronikářka Pavlína Divišová.

V Kněžicích dodnes žijí lidé, kteří vzpomínají na práci v tamním areálu, který je nyní v soukromých rukách a majitel ho zvelebuje. „Vedle byla postavená nová brusírna, která byla otevřená v roce 1969, a v době největšího rozkvětu tam pracovalo dvě stě padesát zaměstnanců. To bylo na obec s třinácti sty obyvatel hodně," soudí kronikářka.

V roce 2005 pak brusírna skončila, brusiči ale do fabriky nechtěli, a tak si zřídili živnost, odkoupili brusy a pracovali doma, v dílnách a v garážích. Práci jim sháněli ti, kteří měli z dob provozu kontakty. Fungovalo to donedávna, vše skončilo předloni.

Místní na slavnou éru rádi vzpomínají a radnice uvažuje, jakou formou řemeslo v obci připomínat. Že by se ale slavná historie vrátila, na to by dnes vsadil málokdo. „Obec to nedokáže oživit, to by musel být podnikatel, který by to obnovil,“ usoudil starosta Radek Žák.