Ne všem se podařilo opustit lokalitu a pracovníci odtahové služby už dostávají instrukce, jakým autem mají začít. U něj se ale zrovna pohybuje kropicí vůz, tak vše končí jen lístkem za stěračem s tím, že na odtah dojde později. Nyní jsou na řadě dvě téměř novotou vonící škodovky. K první z ní přichází majitel a chce odjet přeparkovat, nejprve ale musí zaplatit pokutu.

Vtom přichází řidička vozu, který se měl v těchto chvílích vznášet kdesi mezi zemí a vlekem. Nehádá se, zaplatí pokutu a pak čeká, až bude volná cesta, aby odjela. Ale zpět k dění na parkovišti. Druhé auto už má na ráfcích popruhy a couvá k němu odtahovka, když z paneláku přijde majitel. „Promiňte mi,“ volá omluvně. Jeho slova po něm s ironií v hlase zopakuje jeden z pracovníků odtahovky a začne sundávat popruhy. Že by ale zvedání a odtahování aut bylo kdovíjaké potěšení se říct nedá, maximální opatrnost je zde namístě.

A radost nebudou mít ani řidiči, kteří odjet nestihli. Vzduchem přitom létají auta různých značek – Opel, BMW, Lancia – všechny jejich majitelé najdou na odstavné ploše Dopravního podniku města Jihlavy a aby je dostali zpět, musí si vzít dost peněz. „Odtah vyjde na tři tisíce korun, za den parkování se ještě platí šedesát korun,“ informuje mluvčí magistrátu Radovan Daněk.

Pokutu samozřejmě neplatí všichni, například vozidla invalidních řidičů jsou po vyčištění vrácena zpět na původní místo. „Pokud řidič prokáže, že v době umístění značek informujících o zákazu zastavení byl například v karanténě nebo ležel nemocnici a nemohl přeparkovat, pokutu také platit nemusí,“ ujišťuje dále mluvčí. Zároveň děkuje řidičům, kteří jsou letos vstřícní a s úklidem pomáhají. Odtahů je méně než dříve a když už k nim dojde, auta často vypadají tak, že už pár měsíců nikam nejela.

Nepořádek přitom není jen pod auty, daleko horší je to u kontejnerových stání. Hned ráno tak přichází k popelnicím i místní obyvatelka, Iva Němečková. Ptá se, jestli je úklidové četa dá na stranu. Že by to případně udělala sama, aby se uklidilo opravdu pořádně. Vedoucí údržby komunikací ve Službách města Jihlavy Ferdinand Petrík ji však ujišťuje, že chlapi dají popelnice na stranu a uklidí opravdu důkladně. A tak se následně také stane.

To sympatickou dámu těší. „Bydlím tady třicet let a myslím, že to je jedno z nejhezčích sídlišť v Jihlavě,“ chválí si místo, kde bydlí. Při otázce na auta, která stále stojí okolo, pak říká, že možná některá z nich ani nejsou lidí, kteří na sídlišti bydlí.

Ti se zřejmě budou divit, až se rozhodnout někam odjet. Možná je potěší, že je sídliště krásně uklizené, ale úsměv na tváři jim ztuhne, jakmile nenajdou své auto…