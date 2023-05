Dle policejních statistik je mimořádně nebezpečný úsek mezi Brněnským mostem a křižovatkou u Cityparku. Bývá tam silný provoz a do hry vstupují i kamery, které od roku 2016 hlídají semafory. Stává se, že řidiči nestihnou zareagovat na prudké zabrzdění auta před nimi, někdy se srazí i při rozjíždění. „Na řadě míst ještě řidič projede na oranžovou, tady šlápne na brzdu, aby se vyhnul pokutě,“ potvrdila mluvčí vysočinských policistů Dana Čírtková.

Při srážkách dvou aut jde ale maximálně o lehká zranění. Krajská koordinátorka BESIPu Veronika Vošická Buráňová pak upozornila na nebezpečnost místa pro chodce. „Vnímám problém v intervalu chodců. Jdou z centra do Cityparku, jsou v půlce přechodu a už jim tam najíždí auta ve směru od Znojma,“ popsala.

Někteří řidiči vidí problém v 'zelené vlně'. „Semafory nejsou moc dobře seřízené. Při cestě z náměstí čekám na zelenou, pak mi tam padne, odbočím doleva, ujedu pár metrů a zase červená u odbočky na parkoviště v Cityparku. Nedivím se, když tam na to někdo šlápne ve snaze stihnout ještě zelenou. A ani to někdy nestačí a po chvíli se opět sejdeme v koloně,“ podělil se o svou zkušenost Lukáš Bílek z Jihlavy.

Nehody se stávají také v místě, kde se kříží výpadovka na Pelhřimov se silnicí I/38. „Tam je velký provoz, který ještě vzrostl po vybudování Aventinu. Navíc se tam odbočuje vlevo a to je jeden z nejnebezpečnějším manévrů. Člověk musí sledovat situaci okolo,“ upozornila Vošická Buráňová.

Stejný názor má Čírtková, podle ní je v místě častá nepozornost řidičů nebo špatný odhad rychlosti přijíždějícího auta. „Tady už jsou nehody vážnější, měli jsme tam i nehody se středně těžkým nebo těžkým zraněním,“ řekla policejní mluvčí a připomněla, že v minulosti byla problematická situace také na sjezdu z dálnice na silnici mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem.

Zdánlivě překvapivý je vysoký počet nehod na Žižkově ulici mezi odbočkami do Fibichovy a Seifertovy. „Je tam velká frekvence provozu, z jedné strany je zastávka MHD, několik přechodů pro chodce, řidiči tam odbočují do Fibichovy ulice,“ popsala Dana Čírtková situaci. Ne každý řidič pak při vyjíždění z Fibichovy ulice respektuje přikázaný směr jízdy a místo doprava odbočí doleva. I to je kolizní situace.

Poměrně často pak policisté řeší nehody na parkovištích, ať už u obchodů nebo třeba u Domu zdraví. „Je to o řidičské zručnosti a také o ohleduplnosti, jak kdo zaparkuje. Ne každé auto je dnes menšího rozměru a když vedle sebe zaparkují tři SUV, manévrovací prostor je menší. U obchodních center je to také o tom, aby jeden druhému dal čas na vyjetí z místa,“ zhodnotila situaci Čírtková.

Problematické je dle BESIPu i základní pravidlo, přednost zprava. „Platí na devětadevadesáti procentech parkovišť a lidi s tím neustále mají problém,“ kroutila hlavou Vošická Buráňová a pokračovala: „Pak je potřeba dodržovat nízkou rychlost. Ale znám případ, kdy střetová rychlost chodce s autem byla čtyři kilometry v hodině, paní měla ruce v kapse, spadla hlavou na obrubník a v nemocnici zemřela.“

Mít se na pozoru je u supermarketů třeba ve dny, kdy se mění slevové akce, typicky ve čtvrtek ráno či dopoledne a pak také hned další den. „Rizikové jsou pátky odpoledne, kdy člověk unavený z práce jede nakoupit na víkend, myšlenkami už je jinde a na parkovištích je apokalypsa,“ popsala koordinátorka BESIPu známý obrázek předvíkendového šílenství.

Specifickým případem je pak situace u nemocnice. Před Domem zdraví je parkovacích míst jen omezený počet. Řidiči tak nechávají auta stát podél chodníku, někteří vyjedou i na chodník. A odejdou. „Paní musela s dvouletým chlapcem k doktorovi a nebylo tu místo,“ omlouvá jedna dáma parkování auta pneumatikami na chodníku.

Jiný řidič při manévrování najede na chodník. Nejprve jen zadními koly, pak se na něj dostane celým svým velkým autem. Přímo před zraky policejní mluvčí. „A ani se nedívá dozadu. Kdyby tam zrovna někdo šel, tak ho srazí,“ konstatovala Dana Čírtková. „Je to masakr. Těch plechovek je čím dál více a místo na ně není,“ zhodnotil parkování důchodce procházející zrovna kolem. Své jméno uvést nechtěl, redakce ho však zná.

Zdroj: Deník/Martin Singr

Policisté přitom řeší i situace, kdy někdo odře cizí auto a ujede. To si poškození nechtějí nechat líbit, někteří ani nemohou přejít vše mlčením. „Řidiči musí nehody hlásit u aut na leasing, protože se poškodila věc třetí osoby, ale tyto nehody se daří díky kamerám dohledat. Také se setkáváme s tím, že řidič nechá kontakt na sebe za stěračem. Nechce čekat, ale nebrání se tomu věc řešit,“ informovala policejní mluvčí.

Obecně podle ní není krajské město Vysočiny místem, kde hrozí za volantem větší nebezpečí. „Pokud by lidé jezdili po Jihlavě rychlostí, která je tady stanovená a pokud by dbali dopravního značení, Jihlava je bezpečné město,“ uzavřela. I Vošická Buráňová je přesvědčená, že při zhodnocení všech okolností nejsou silnice v Jihlavě nijak více nebezpečné než kdekoliv jinde.