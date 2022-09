A od počátku tohoto roku je to ještě o sto padesát tisíc více. „Za dané období je to zatím historicky nejvíc. Těší, že se daří nám návštěvnost rozložit i do dalších měsíců v roce, nejen do prázdnin. Zoo Jihlava si tak udržuje svůj status nejnavštěvovanějšího turistického cíle na Vysočině a jedné z nejoblíbenějších zoo v České republice,“ podotkl mluvčí zoo Martin Maláč.