Studenti se při kombinované formě studia dozví o chovu včel, ale také o ekonomice nebo například o zakládání včelnic. „Je to o tom, aby studenti věděli, že to není jen o medu, ale v oboru včelařství mohou prosperovat různými způsoby,“ vysvětluje ředitel školy David Vítek. „A musí si umět spočítat cenu medu,“ dodává Čada.

Ve škole si uvědomují, že včelařství v současné době zažívá boom, začínají se mu věnovat mladí lidé, třebaže je pořád značná převaha starších včelařů. Propojení s cestovním ruchem dává smysl. „Když začnou na včelnici chodit lidé, budou pronikat do včelaření, ptát se a včelař v nich získá potenciální zákazníky pro své produkty jako jsou med, vosk, propolis a tak dále,“ vypráví Jiří Čada.

Kolem jedné z včelnic tak vybudoval před téměř deseti lety naučnou stezku. Začátek a cíl je ve Smrčné, kde se už pět let konají Včelí poutě. Na ty přijde kolem dvě stě padesáti lidí. „Stoly se prohýbají. Dvacet žen z okolí Smrčné, Větrného Jeníkova a Hybrálce peče medové dobroty, je tam i medovina. Jde se po včelí stezce, já lidem u každého zastavení povím něco o včeličkách a dojdeme do Smrčné do hospody, kde je pro ně připravené maso na medu. Je to taková velmi příjemná lidová zábava,“ přibližuje atmosféru akce Čada.

Patnáct studentů stačí

Obor Včelař začínal před čtyřmi lety se sedmi studenty, nyní jich každý ročník studuje dvakrát tolik. „Vzhledem k tomu, že je to zvlášť specifický obor, nenaplňujeme třídu na více než patnáct studentů, musí se s nimi pracovat individuálně. Nejde, aby jich tam bylo třicet,“ poodhaluje zákulisí Čada. Vítek jen doplňuje, že jsou studenti motivovaní a učit je bývá příjemné.

Věkový průměr studujících je čtyřicet let, zdaleka ne všichni ale mají už řadu let po studiu. „Máme tu devatenáctiletou studentku, mají asi šest set hektarů hospodářství. Nemyslím si, že by měla ve velké lásce včely, ale tatínek chce vytvořit obrovskou včelnici a poslal ji sem studovat. Pak jsou tu lidé, kteří chtějí v oboru podnikat, nebo už v tom podnikají a chodí si sem pro zkušenosti. Hlavně pro ty ekonomické, skončit u prodeje medu je do jisté míry slabota,“ říká Čada.

Ne každý přitom studium dokončí, třebaže se do školy nechodí denně. „Jsou to dospělí lidé, kteří musí studium kombinovat s prací. Stává se, že změní zaměstnání a nový zaměstnavatel jim neumožní chodit do školy a dělat zkoušky. Ale bývá to třeba jeden v ročníku,“ líčí Vítek s tím, že závěrečná zkouška je poměrně náročná, kromě ukázky včelařského řemesla zahrnuje ústní zkoušku a písemný test. „Je to komplexní zkouška, kterou bych přirovnal k maturitě,“ soudí Vítek.

Školní včelnice jsou určené především k výuce, nejsou proto příliš produkční. Přesto by Jiří Čada rád přinesl na trh novinku, medovou energetickou tyčinku, která dodá v extrémních sportech okamžitou energii. „To je výhoda medu, že přechází okamžitě do krve, zatímco třeba řepný cukr se musí složitě štěpit. A vyrábět ty tyčinky by mohli tělesně postižení lidé. Tyčinku si pak lidé vezmou na cestu a tím pak zase rozvíjíme ten cestovní ruch,“ dává Čada jasně znát, že má vše dobře promyšlené.

Stejně tak přemýšlí i o nových trendech, se kterými seznamuje své studenty. „Jde třeba o plastové úly, které vyrábí pan Pokorný z Dačic. Včelaři na to nahlíží velmi opatrně, včelařit ve dřevě je prostě tradice. My to ale zkoušíme a zatím s tím máme ty nejlepší zkušenosti,“ nešetří chválou.