Lídr Zdeněk Dvořák stále ještě doufá, že to není konec. „Vzhledem k tomu, že je 1 875 hlasů neplatných, nabízí se otázka, jestli tam není jeden pro nás. Někde mohl zafungovat lidský faktor v náš neprospěch,“ uvedl.

S kolegy ve volebním štábu v sobotu večer probíral, co se dá v celé věci podniknout. V týmu má například starostku Větrného Jeníkova Martinu Lisovou, který má s napadáním výsledků voleb zkušenosti. Ač to byla nepříjemná zkušenost, nyní se může hodit. „Nikdy by mě nenapadlo, že budeme rozporovat výsledky voleb, teď se to ale nabízí,“ přiznal Dvořák.

On sám byl v minulosti ve volebních komisích a ví, že lidský faktor funguje. „Nabízí se jako první varianta zkusit to přepočítat,“ zamyslel se. Pravdou je, že kdykoliv se v minulosti přepočítávaly hlasy, vždy se výsledek voleb upravoval.

První otázka je, jestli se změní v prospěch koalice Pro TOP Vysočinu. A pokud ano, jestli pak nebudou chtít přepočítat hlasy Starostové pro Vysočinu a komunisté, kteří by tím přišli o mandáty.

Dvořák si uvědomuje, že je třeba umět prohrát, při tak těsném výsledku to ale jde jen těžko, TOP 09 přitom už před čtyřmi lety skončila těsně před branami zastupitelstva, v koalici se Zelenými měla tehdy 4,96 procent. „Kdyby to bylo padesát, sto hlasů, budeme si vyčítat, že jsme mohli být aktivnější, ale když je to jeden… Musíme se poradit,“ uzavřel Dvořák.