„Novoměšťákům to nezávidím a nedivím se jim, že jsou naštvaní. Co vím od známých, tak v jednom z tamních obchodů pobíhalo okolo deseti biatlonistů bez respirátoru. Mě tahle situace pěkně štve. Ale na druhou stranu, u nás v krámě se na mě tlačila u pokladny pěkná slečna… Ale raději bych se s ní tlačil ve Vysočině areně," usmál se Leoš Klement ze Žďáru nad Sázavou.

Velký sportovní svátek se pro mnohé Novoměšťany stal trnem v oku. Město i organizátoři dělají vše pro to, aby se závodníci a jejich doprovod s místními obyvateli setkávali co nejméně. Paradoxem je, že obavy ze společného setkání by měli mít spíše hosté. Ti totiž pravidelně podstupují testování, takže možné nakažení covidem z jejich strany prakticky nehrozí. „Závodníci a jejich týmy by se, pokud možno, měli zdržovat výhradně ve Vysočina areně a v ubytovacích zařízeních. Podmínkou jejich příjezdu je negativní test. Znovu je testujeme do čtyřiadvaceti hodin po příjezdu. A pak každých osmačtyřicet hodin,“ popisuje zavedenou praxi Jan Skřička z organizátorského týmu.

„A testujeme i naše zaměstnance a zaměstnance ubytovacích zařízení,“ dodává.

O závodech

* Biatlonové závody se v Novém Městě na Moravě konají ve dnech 4. až 7. března a 11. až 14. března.

* Stejně jako loni se uskuteční bez diváků.

* Akreditace a povinné testování se řeší v novoměstské sportovní hale.

I když bylo sportovním týmům doporučeno zdržovat se pouze na ubytovacích zařízeních a ve sportovním areálu a nakupovat online, přesto se občas může některý z jejich členů vydat do místních prodejen. „Většinou vyšlou jednoho zástupce, který nakoupí všem členům týmu. A stejně tak probíhají i akreditace, také jeden zástupce vyzvedává akreditaci všem ostatním,“ vysvětluje Jan Skřička.

Akreditace byly protentokrát přesunuty z kulturního domu do nové sportovní haly. Ta poskytuje více prostoru, a tudíž jednodušší dodržování všech bezpečnostních a hygienických opatření. „Sportovní hala teď slouží pro akreditaci, testování i prezentaci účastníků Světového poháru v biatlonu,“ potvrzuje Jiří Brychta z Novoměstských služeb, pod něž provoz sportovní haly spadá.

Organizátoři spolu s městem mysleli i na dopravní opatření. Uzavřena je například komunikace od Nového Města na Moravě směrem k Vlachovicím a Třem Studním. „Je to nejen kvůli závodům, ale také kvůli tomu, aby se nám závodníci nemísili s místními obyvateli,“ říká první muž novoměstské radnice Michal Šmarda.

„Obecní úřady dostaly povolenky, aby je mohly rozdat místním obyvatelům, kteří potřebují projet,“ doplňuje Jan Skřička.

Na Vysočina arenu v současné době dohlíží bezpečnostní agentura. Aby zamezila vstup těm, kteří tam nyní nemají co dělat. „Někteří lidé bohužel musí právě teď na procházku do Vysočina areny. Těžko se jim vysvětluje, že to právě teď nejde. Pokud máme dodržet nějakou bezpečnost, musíme vstup do areálu kontrolovat. Řešíme to i s Policií České republiky a bezpečnostní radou města. Chápu, že to někdo může brát jako omezení, ale děláme to i pro jeho bezpečnost,“ podotýká si Jan Skřička.