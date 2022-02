Je to malý pokoj, jehož stěny jsou poseté nádhernými krajinnými obrazy. Vzduch je nasycen vůní jablečného štrúdlu. Zpoza oken šumí řeka Svratka a uprostřed místnosti s úsměvem sedí Vlasta a Stanislav Bělíkovi. Ztělesnění sousloví spřízněné duše. Dohromady jim je 202 let a přestože diamantovou svatbu pár oslavil před dvěma roky, manželé mají stále ruku v ruce a usmívají se. „Manželka ke mně byla celou dobu hodně tolerantní. To přiznávám,“ svěřuje se s úsměvem Bělík.

Setkání na rynku

Neuvěřitelně vitální pár vlastnící od ledna titul Rekordman roku v kategorii Senioři jako nejstarší pár v Česku, se seznámil v roce 1945. „Uviděl jsem ji na rynku. Zrovna vedla na pastvu krávu. Byla to mladá krásná holka, hned jsem k ní přiskočil a řekl: Jé, tobě to tak sluší. Hned bych si tě namluvil,“ líčí Stanislav Bělík.

Jeho budoucí choť se na svého ctitele usmála. „Tak to se snaž, hledět si mě musíš! Odpověděla jsem mu tehdy,“ směje se dnes téměř stoletá Vlasta Bělíková.

Soukalová či Baďurová: hvězdy Stardance tančily na ledě Olympijského festivalu

A nápadník se snažil. Každá událost, každá obecní akce. Všude se viděli, všeho se spolu účastnili. Chodili spolu i do Sokola.

O pět let později byla na svatba. „Ani jeden z nás jsme se do vdavků úplně nehrnuli, ale pak za námi přišel matrikář. Za čtrnáct dní tady budeme mít nový úřad, povídá, jedinou plánovanou stavbu tady má rozvedený pár. To není dobré, tvrdí. Nechcete být prvním zapsaným manželským párem vy?“ vzpomíná Bělík.

72 let svoji

A tak zamilovaná dvojice vstoupila do manželství, které trvá už dvaasedmdesát let. Vzpomínají, jak překonávali největší vztahové krize, ale na nic nemohou přijít. Žádné totiž nebyly. „Byli jsme jeden k druhému hodně tolerantní. Hlavně teda manželka ke mně byla moc tolerantní, to přiznávám. Když jsem přijel z práce z Brna, vzal jsem si stojan a šel ven malovat. Bez ohledu, jestli doma byla nějaká práce nebo ne,“ vzpomíná Bělík.

Jeho žena přikyvuje. Manžel je totiž umělec tělem i duší. Má na kontě desítky obrazů Svratky, Doubravníku a okolí. A také portrétů své rodiny. O Svratce dokonce napsal a ilustroval celou knihu. „Nebyl čas se hádat. Být tolerantní, vyhovět si, vycházet vstříc. Bez toho by to nešlo. Ne si hned všechno zakazovat, když se něco nelíbí. Toto přece nejde,“ prozrazuje pár svůj recept na dlouhé a šťastné manželství.

Váží si života

Oba manželé jsou nekuřáci. Sem tam si dají skleničku vína, ale alkoholu jinak nikdy neholdovali. A navíc, malebné prostředí Doubravníku je vyloženě ozdravné. „Máme dlouhý a opravdu spojený a šťastný rodinný život. Toho si na světě vážíme nejvíc,“ dodávají manželé Vlasta a Stanislav Bělíkovi.

Masopustní veselí v Třebíči: kozel tancuje, medvěd skáče. Podívejte se

Manželé mají dvě pravnoučata, jednoho vnuka a dvě děti. Syna, který se narodil v roce 1952 a dceru narozenou v roce 1955. Obě děti bydlí v okolí, syn v těsném sousedství, protože svůj dům postavil na místě staré stodoly. „Jsou to naše rodiče. Jistěže jim kdykoli pomůžeme. Oba jsme teď sami a bydlíme blízko,“ líčí syn Miloš Bělík.