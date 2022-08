Jan Exnar odhaluje Tajemství skla, podívejte se na brodskou výstavu

Krásné, ale záludné. To je podle havlíčkobrodského výtvarníka a skláře Jana Exnara jeho milované sklo. Jak si umělec představuje most u Brzkova, řeku Sázavu, Stvořila nebo zámek v Okrouhlici mohou vidět až do druhého října návštěvníci havlíčkobrodské Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě.

Vernisáž výstavy z díla Jana Exnara. | Video: Deník/Štěpánka Saadouni