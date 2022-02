Koleje jediné vysoké školy na Vysočině vzniknou během následujících pěti let v místě, kde dřív bývala nemocnice. Konkrétně půjde o plochu podél Fritzovy ulice, která nyní slouží jako parkoviště. Je to v těsném sousedství budovy v parku za odborem dopravy, která nyní pomáhá zmírnit kapacitní problémy.

Cena bude tři sta až tři sta třicet milionů korun. Šedesát procent nákladů přitom zaplatí ministerstvo. Dalších devadesát milionů dá hejtmanství a jihlavští zastupitelé se zavázali přispět pětačtyřiceti miliony. Z městské kasy odejdou peníze ve třech splátkách mezi roky 2024 až 2026. „Vysokoškolské koleje budou přínosem pro město. Dvě stě studentů, mladých chytrých lidí, centrum oživí,“ prohlásil náměstek primátorky Petr Ryška.

Ubytování v nové budově najdou nejen studenti, ale také expertní akademičtí a vědečtí pracovníci podílející se na výuce či vědeckých výzkumných činnostech školy. Při dokumentární Ji.hlavě by tam mohli nocovat i návštěvníci festivalu.

Podporu kolejím vyjádřili i opoziční zastupitelé. Bývalý primátor a současný zastupitel Rudolf Chloupek apeloval na úředníky, aby to záměru „neházeli vidle“. Na to reagovala primátorka Karolína Koubová. „Útvar městského architekta jsme zřídili proto, abychom byli schopni řídit kvalitu výstavby ve městě a ne proto, abychom si házeli klacky pod nohy,“ řekla.

Nové koleje by měly nabídnout bydlení hotelového typu a pojmout dvě stě osob. To je deset procent z celkového počtu studentů polytechniky a patnáct procent, pokud budou uvažováni jen studenti na denní formě studia. Rektor Václav Báča by chtěl ubytovací kapacitu do budoucna ještě navýšit. „Rádi bychom využili i zbývající část pozemku pro rozvoj vysoké školy,“ uzavřel.