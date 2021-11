Hurá do lesa! Na Vysočině teď rostou hlívy a čirůvky, podívejte se

Jakkoli by se mohlo zdát, že je houbařská sezona ta tam, opak je pravdou. Lesy na Novoměstsku mají stále co nabídnout. V tomto období jsou to například hlívy ústřičné. „Ty béžové jsou staré. Když má ale hlíva takovou šedomodrou barvu, tak jde o mladý exemplář,“ vysvětlil různorodé zabarvení hlív ústřičných nalezených na kmeni stromu novoměstský mykolog Oldřich Pojezný.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Mykolog Oldřich Pojezný před pár lety našel obrovský trs hlívy u Hlinného. | Foto: poskytl Oldřich Pojezný

Tato jedlá houba s všestranným použitím roste od konce léta až do zimy. A pokud je zima mírná, lze ji najít i na jaře. Vyskytuje se na kmenech listnatých stromů. Pokud člověk hlívu najde, může se o ni většinou podělit i se sousedy. „Největší růst hlív je v září a říjnu. Ale dá se najít i v pozdějším období. Před pár lety jsem našel obrovský trs hlívy u Hlinného. Bylo to v listopadu a bylo toho tolik, že jsem měl tři čtvrtiny kufru u auta plné,“ vzpomínal na unikátní objev novoměstský mykolog. Lidé by si prý také měli místo nálezu dobře zapamatovat, neboť tam, kde už hlíva jednou roste, ji mohou najít i následující rok. Nebo i dříve. „Pokud je mírná zima, pak hlívy dorůstají a lze je sklízet každých čtrnáct dní nebo co tři týdny,“ potvrdil Oldřich Pojezný. Čirůvky najdete i u krmelců Kromě hlívy ústřičné je možné v této době ale najít i další houby. Například čirůvky fialové. „Ty rostou nejčastěji na zetlelých rostlinách. Nebo třeba u krmelců. To je taky moc dobrá houba. A zajímavé je, že čirůvky fialové rostou v symbióze se strmělkou mlženkou,“ pokračoval mykolog. Na zmíněnou strmělku mlženku ale mají mykologové různorodé názory. „Někdo je chválí, jiný zavrhuje. Já je moc nedoporučuji. Ale v Novém Městě žil dříve jeden bezdomovec a ten na strmělky chodil a sbíral je. Konzumoval je ve velkém. Někteří z nich ale mají žaludeční potíže,“ konstatoval Oldřich Pojezný.