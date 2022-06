Spokojená je naopak s návštěvnickým centrem. To je pro zájemce zpřístupněné stejně jako rozhledna od středy. „Ten projekt celkově funguje a fandím mu,“ popsala Žaloudková s tím, že by byla ráda, kdyby u centra vzniklo lepší parkoviště.

S jejími slovy souhlasí její kolega Petr Machek. „Vytváří to novodobou dominantu v historickém jádru. Nerespektuje dané místo, které má stovky let nějakou ustálenou urbanistickou hodnotu. A za mě to není správně. Převyšuje totiž kostel i další budovy ve městě,“ podotkl Machek. Nejradši by se bez upraveného komína obešel. „Chápu, že majitel si chce zatraktivnit areál a upoutat pozornost. Ale chtělo by to i trochu pokory,“ dodal zastupitel.

Humpolec má novou turistickou atrakci. Rozhlednu u pivovarského komína

S podobnými názory nesouhlasí spolumajitel pivovaru a zastupitel Stanislav Bernard. „Život není zakonzervovaná záležitost. Mění se. Bez toho by se nemohla vyvíjet ani města. Zamrzla by někdy ve středověku,“ podal protiargument Bernard. Podle něj je v pořádku, že se některým lidem stavba líbí a jiným ne. „Jde o novou věc, která je navíc výrazná. Bude to budit emoce,“ přiznal Bernard.

Za novou rozhlednou a jejím vzhledem si stojí. „Makali jsme tři roky na tom, aby to bylo hezké. Vím, že místní z toho mají radost. Máme nadále v plánu okolí včetně parkoviště zvelebovat,“ doplnil Bernard s tím, že nejlepší bude, když si lidé na vyhlídku a její vliv na okolí udělají názor sami.

Pochválit rozhlednu se zdráhal humpolecký architekt Luděk Rýzner. „Za mě je ta stavba kontroverzní a nemyslím si, že úplně patří do centra. Tento typ architektury do něj nepřináší další vrstvu. Postrádám u toho smysl a účel. Šlapat okolo komína mi nepřipadá logické ani komfortní,“ zhodnotil architekt.

Podle něj by měly rozhledny vznikat v přírodě. „Jsme národ rozhleden, ale spíš bych je stavěl na kopci. Tam je to lepší než v centru města,“ pokračoval Rýzner.

Neutrální postoj ke stavbě zaujímá místní obyvatelka Hana Pacalová. „Necloumá se mnou nijak, že tu vyhlídku máme. Bylo by možná lepší, kdyby se řešila jako celek s ohledem na okolí. Ale neirituje mě to a možná se jednou podívám i nahoru,“ podělila se o svůj názor Pacalová.

Rozhledna v Humpolci



- Celková výška konstrukce: 36,870 metru



- Výška vyhlídkové plošiny: 32,945 metru



- Nadmořská výška: 569 metrů



- Celková délka použitých trubek: 1,28 kilometru



- Průměr nosné konstrukce: V patě – 4 137 milimetrů, pod plošinou – 2 935 milimetrů a plošiny – 7 120 milimetrů



- Ocel je žárově zinkovaná, nerezové sítě kotveny na nerezové prvky. Pochozí plochy a výplně zábradlí jsou z tahokovu