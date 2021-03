Hrady a zámky chystají novinky: Pernštejn láká do Vrchnostenské zahrady

Vzhůru do výšek, do zahrad a do komnat. Byť pandemická situace zřejmě oddálí začátek návštěvnické sezony na jihomoravských hradech a zámcích, až otevřou svoje brány, mají se lidé na co těšit. Téměř každé bývalé panské sídlo v kraji totiž nabízí pro letošek návštěvníkům novinky. Ať už v podobě nově zpřístupněných prostor či úprav návštěvnických tras. Deník přináší přehled novinek.

Obnovená vrchnostenská zahrada na hradě Pernštejn. | Foto: Deník / Attila Racek

VZHŮRU DO VĚŽE. Netradiční pohled z ptačí perspektivy na zámek Vranov nad Dyjí se naskytne lidem, kteří vystoupají na jeho středověkou strážní věž. Její zpřístupnění je rovněž hlavní novinkou letošní sezony na zámku nedaleko Vranovské přehrady. „Věž, která nikdy dříve nebyla pro návštěvníky zpřístupněná, jsme rekonstruovali od roku 2019. Na krátký čas jsme ji otevřeli již loni, ale jelikož to bylo pouze na opravdu krátkou dobu a ve zkušebním provozu, tak premiéru má opravdu až letos. Věž v podstatě roste ze zámeckých střech, které máme rovněž opravené," pozval vranovecký kastelán Radek Ryšavý. Za vstup na vyhlídku zájemci zaplatí osmdesát korun. Tragédie na Jihlavsku: řidič vyletěl ze silnice, při převozu do nemocnice zemřel Přečíst článek › ZAHRADA V HORSKÉM TERÉNU. Po několikaleté rekonstrukci se lidé letos konečně podívají do pernštejnské Vrchnostenské zahrady. Pŕi procházce zahradou, nacházející se na jihozápadním hradním svahu, tedy v netradičním terénu, uvidí návštěvníci několik zahradních stylů. Třeba francouzský, romantický, nebo angločínskou část. „Zahradu poprvé zpřístupníme devětadvacátého května, samozřejmě, pokud to dovolí vládní opatření. Její otevírací doba pak bude totožná s otevírací dobou hradu," uvedl kastelán Zdeněk Škrabal. PRACOVNA PANA HRABĚTE. Hned několik nových místností si prohlédnou návštěvníci lysického zámku. „Připravujeme otevření pracovny pana hraběte, jeho koupelny a šatny. Místnosti budou vybavené předměty, které dosud byly v depozitářích. Navíc chystáme i reinstalaci dvou místností prohlídkové trasy, vznikne v nich budoár hraběnky Biggi," nastínila lysická kastelánka Martina Rudolfová. V Lysicích se rovněž chystá velká rekonstrukce zahradnictví a zámecké zahrady. Novinky na jihomoravských hradech a zámcích



hrad Bítov - letos žádné



zámek Kunštát - zrestaurovaný Rytířský sál



zámek Lednice - opravený minaret



zámek Lysice - nově zpřístupněné místnosti



hrad Pernštejn - nově zpřístupněná Vrchnostenská zahrada



zámek Rájec nad Svitavou - nové střechy, kaméliové prodejní okénko



zámek Slavkov u Brna - obnovený mobiliář v zámeckém parku a nová naučná stezka



zámek Valtice - zpřístupnění zámečku Belveder ve Valticích



hrad Veveří - rozsáhlá úprava prohlídkové trasy



zámek Vranov nad Dyjí - nově zpřístupněná středověká věž



zámek Uherčice - letos žádné, pokračuje rozsáhlá rekonstrukce, zámek bude otevřený pouze o letních prázdninách ZRESTAUROVANÍ RYTÍŘI. V duchu projektu Národního památkového ústavu Rok osvícenské šlechty se ponese sezona na kunštátském panství. Na zámku se lidé mohou těšit třeba na speciální kastelánské prohlídky. Velmi podstatná změna čeká návštěvníky hlavní prohlídkové trasy. „Pracujeme na kompletní rekonstrukci Rytířského sálu. Nyní skončilo restaurování nádherných intarzovaných parket, restaurátoři pracují i na portrétech rytířů Řádu zlatého rouna. Do místnosti navíc vrátíme dochovaná kamna, která dosud byla v depozitáři," lákal kunštátský kastelán Radim Štěpán. PROMĚNĚNÁ TRASA. Zajít na hrad Veveří se letos oplatí i lidem, kteří už někdy jeho prohlídkovou trasu navštívili. „Připravujeme její rozsáhlou úpravu a opravu. Nyní restaurujeme nástěnnou malbu, instalujeme látkové tapety, místnosti samozřejmě budou zařízeny nábytkem, který dosud nebyl k vidění," popsala změny kastelánka Lenka Uedlová. POSEZENÍ V ZÁMEČKU. Dveře návštěvníkům letos ve Valticích otevře zámeček Belveder. „V zámečku plánujeme kavárnu, posezení a malou sezonní výstavu. Vstup bude zdarma. Pokud to opatření dovolí, zámeček otevřeme v dubnu. Pak na polovinu června plánujeme ještě slavnostní otevření s kulturním programem a ohňostrojem," sdělil valtický kastelán Richard Svoboda. PUTOVÁNÍ ZA VZÁCNÝMI STROMY. Pohodlněji od letoška lidé stráví čas ve slavkovském zámeckém parku. „Do parku doplníme nové lavičky a odpadkové koše. Připravujeme i mobilní sedátka a lavičky, které si lidé dají, kam se jim bude líbit, ideální budou třeba na pikniky. V parku přibude i nové osvětlení. A chystáme drobnou naučnou stezku, takové putování po vzácných stromech. Roste totiž u nás množství vzácných dřevin," popsala novinky kastelánka Eva Oubělická. Novinka čeká i dětské návštěvníky zámku. „Ušili jsme nové historické dětské kostýmy, které si děti mohou půjčit, a následně se projít po zámku jako princezny a princové," zmínila Oubělická. MINARET V NOVÉM KABÁTĚ. Konečně hotovo. V zámeckém parku lednického zámku skončila rekonstrukce minaretu. „Turisty uvítá i nové návštěvnické centrum s lepším zázemím, s občerstvením a toaletami," sdělila kastelánka Ivana Holásková. KAMÉLIE Z OKÉNKA. Pohled na zámek se střechou zářící novotou si vychutnají lidé v Rájci nad Svitavou. Opravy tamních střech skončily letos v lednu. „Co se týče novinek, máme množství plánů, ale musíme být opatrní kvůli rozpočtu. Vše bude záviset na tom, kdy otevřeme. Rádi bychom v sezoně druhou prohlídkovou trasu doplnili výstavou historických oděvů z našich sbírek a ze sbírky soukromé sběratelky, máme připravené speciální noční prohlídky," zmínila kastelánka Zdeňka Kalová. Momentálně na zámku kvetou vzácné kamélie. Lidé si je sice nemohou osobně prohlédnou, ale kousek krásy si mohou odnést domů. „Otevřeli jsme kaméliové prodejní okénko, díky kterému si lidé mohou naše vzácné odrůdy odnést domů. Kamélie kvetou maximálně do konce března, ovšem okénko zůstane otevřené déle," pozvala Kalová. Učitelé z Vysočiny už se hlásí k očkování. Největší zájem je na Třebíčsku Přečíst článek › OTEVŘENÍ V NEDOHLEDNU. Než se lidé návštěvy krásných interiérů dočkají, budou ještě muset nějakou dobu zkoušet svoji trpělivost. I podle kastelánů jihomoravských zámků je totiž brzké otevření spíše v nedohlednu. Ti optimističtější mluví o květnu, ostatní o červnu, případně až létě. „Nyní se spíše obávám, že otevřeme stejně jako loni na jaře, později, než v klasickém termínu. Uvidíme ale, jak rozhodne vláda, možná se o něco dříve lidem zpřístupní alespoň exteriéry," odhadnul bítovský kastelán Jan Binder.

