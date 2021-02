Hrad Roštejn je opravený, návštěvníci se mohou těšit na nová lákadla

Nová hradní brána, upravené nádvoří, ale i ohlédnutí za historií loveckého hrádku. Hrad Roštejn je od konce ledna v novém. „Byli jsme tam předloni. Na to, že to byl takřka prázdný hrad, je to teď velký obrat k lepšímu. Prohlídka hradu je zábavná, pro děti je pojatá jako naučná stezka,“ ocenila Olga Vávrová ze Stonařova.

Hrad Roštejn. | Foto: archiv Kraje Vysočina

I v době čtyřletých oprav, které spolkly téměř sedmdesát milionů korun, zůstal hrad otevřený návštěvníkům. Teď už si Roštejn prohlédnou bez jakýchkoliv omezení. A těšit se mohou také na nové expozice. „Přibližují historii loveckého hrádku a zároveň také téma přírody, lovectví a myslivosti prostřednictvím hravé, interaktivní expozice,“ zhodnotil Pavel Buňat z odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu na krajském úřadě. Práce začaly v létě 2017. Tehdy tam archeologové našli kostěnou hrací kostku, bronzovou šupinu z brnění a pozůstatek věžice z patnáctého století. „To je doba významných vojenských operací v českých zemích, například husitských válek,“ poznamenala kastelánka hradu Kateřina Rozinková. Hrad Roštejn září novotou. Přibyla bylinková zahrádka i nové expozice Přečíst článek › O rok později se na Noc kostelů lidé poprvé podívali do opravené hradní kaple svatého Eustacha i na novou interaktivní expozici věnovanou přírodě, lovectví a myslivosti. „Rodiče nám po prohlídce říkají, že i když děti nechtěly na hrad jet, nakonec byly nadšené,“ uvedla k novince na závěr Hradozámecké noci průvodkyně Daniela Makovičková Rekonstrukce hradu Roštejn

* celkové výdaje byly 69,5 milionů Kč

* práce začaly v létě 2017, skončily v lednu 2021

* Roštejn je otevřený každý rok od dubna do října

* návštěvníci mohou navštívit prohlídkovou trasu A, B nebo věž

* hrad nabízí i vzdělávací program pro školáky Se začátkem letních prázdnin 2019 se pak pro návštěvníky otevřela nová prohlídková trasa s názvem Lovecké sídlo v proměnách dějin. „Cílem je seznámit návštěvníky s živým příběhem loveckého sídla spíše než na jména a data. Důraz proto klademe na smyslové vjemy a zážitky," poodhalila tehdy Dana Oberreiterová z Muzea Vysočiny Jihlava, pod které hrad spadá. Mírně prodloužená byla v té době i trasa věnující se přírodě, lovectví a myslivosti. Významné byly i práce na stavbě. V loveckém hrádku Roštejn dělníci a restaurátoři osadili mimo jiné novou hradní bránu nebo kopii sochy svatého Huberta, jejíž originál spatří návštěvníci na jedné z prohlídkových tras. Už v minulé sezóně mohli lidé také zaznamenat změnu k lepšímu na kamenné gotické věži. Loni ještě dělníci finálně upravili nádvoří. „Návštěvník uvidí například bylinkovou zahrádku odkazující na nejcennější dochovanou hradní výmalbu v botanickém sále. Nebo původní studnu, která byla nalezená během archeologického průzkumu a navrácená do původní historické podoby,“ vyzvedl Buňát. Plně zrekonstruovaný a zpřístupněný hrad se veřejnosti po zimní pauze otevře zřejmě v dubnu. Kromě častého cíle rodinných výletů se jedná také oblíbené místo pro svatby. Jen loni si prstýnky na hradě vyměnilo patnáct párů, v jeden den se tam konaly dokonce tři obřady.

Pomůžeme vám začít s angličtinou! Předplaťte si Deník.cz a získejte neomezený přístup k seriálu Předsevzetí 2021. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu