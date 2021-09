Premiéra Postřižin, hlídání dětí a nové kurzy pro děti i dospělé. To je jen krátký výčet z nabídky Horáckého divadla Jihlava pro letošní září.

První letošní premiérou v Horáckém divadle Jihlava jsou Postřižiny. | Foto: se svolením Horáckého divadla Jihlava

Největší novinkou je hlídání dětí, které bude poprvé možné čtrnáctého září. To uvítají zejména rodiče, kteří do divadla nechodí právě proto, že musí být doma s dětmi. Jednou z nich je Jitka Vlachová z Jihlavy. „To je skvělá zpráva. Právě kvůli hlídání dětí chodíme poslední roky do divadla jen sporadicky,“ reagovala na novou službu mladá žena.