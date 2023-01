Horácká aréna v Jihlavě: demolice stadionu už zřejmě na konci června

Na dnešní tiskové konferenci v Jihlavě zazněla informace o tom, že by demolice aktuálního horáckého stadionu mohla začít na přelomu června a července. Pokud únorové zastupitelstvo schválí financování a město pak na začátku března vybere zhotovitele, je pravděpodobné předání staveniště v červnu. Dokončení Horácké multifunkční arény by v takovém případě mohlo být v září roku 2025, čímž by Dukla Jihlava mohla zahájit sezonu už na novém stadionu.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte