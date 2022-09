Kdo má doma zahradu a v ní pár stromů nemusí se trmácet do moštárny. Podle Jana Krále a jeho kamaráda Jakuba Vrzala z ekocentra Chaloupky si stačí pořídit vlastní lis. Jan sype jablečnou drť do dřevěné dížky, zakrývá víkem, všechno zatěžuje dřevěnými klíny. Pak bere do ruky kovovou páku, nasadí ji do hlavice lisu a točí. Dokolečka do kola, běží kolem lisu ale vyplácí se to. Za chvíli teče do pohárku voňavá jablečná šťáva. „To bych se z toho za chvíli zbláznila, mám doma jablečnou alej,“ komentuje práci lisu Marie Smíšková z Havlíčkova Brodu. Doma občas šije, plete, háčkuje a do Jihlavy si přijela na Kutil fest pro inspiraci.

Takže spíš než domácí výroba moštu Marii Smíškovou potěší krejčovská dílna Střední uměleckoprůmyslové školy Helenín. Usměvavá slečna Danny Rysa s originálním mejkapem studuje čtvrtý ročník. Učí se šít ale také zdobit interiéry. Chce být módní návrhářkou. „Mám ráda krajky. Romantickou módu. Většinu materiálu nakoupím z druhé ruky v second handu. Ušiji sukni za záclon, halenku ze staré krajkové noční košile,“ chlubí se budoucí návrhářka a ukazuje v mobilním telefonu, co dokáže ušít.

Zástupce ředitele školy Míla Svobodová svoje studentky v nadšení podporuje. Jejím oborem je design oděvů. „Když jsem byla v pubertě, nebyly obchody tak plné jako dneska. Začala jsem šít. Mám štěstí, že moje práce je můj koníček a životní láska. Je dobře když umíte nějaké řemeslo. V životě se to neztratí,“ usmívá se sympatická černovláska. Pak se svěřuje, že všechno, co má na sobě, si ušila sama. Míla Svobodová podporuje svoje studentky ve snění o vysoké krejčovině, ale zdůrazňuje, že módní návrhářka musí začínat od píky. Od špendlíků a obyčejného šicího stroje. „Budoucí designerka přijde k nám do školy, uvidí šicí stroj a ptá se, to budu muset šít? A já říkám, ano moje milá. Návrhářka si musí nejdřív vyzkoušet, jestli to, co si namalovala jde ušít. Jinak to nemá cenu,“ vysvětluje paní Míla a ukazuje návštěvníkům jak látku stříhat a jak se na šicím stroji šlape.

Hala Modety je velká a každý si tady najde, co ho zajímá. Výroba šperků vedle keramiky. Mistr dřevěných píšťalek si našel místo vedle 3D tiskárny. Kouzelné lampy ve stylu Tiffany nijak neubírají životní prostor samorostům. Stará osvědčená řemesla zaujmou návštěvníky stejně jako souboje hmyzích minirobotů na baterky, které v hale představuje Kamil Smola z Brna. „Kutil fest má letos premiéru. Inspirovali jsme se podobnou akcí v Brně,“ vysvětluje za pořadatele Brána Jihlavy Jitka Zápotočná. Jihlavský Kutil fest ale není čistě brněnskou kopí. Pořadatelé mají vlastní cestu. „Oslovujeme domácí kutily napříč Vysočinou. Někteří se nám hlásí sami. Podařilo se nám obsadit dvacet stánků,“ dodává Zápotočná a zdůrazňuje, že přehlídka šikovných rukou v Modetě je opravdu pestrá a nezná hranice, ani co do věku. Nejmladší kutilové jsou školáci, nejstaršímu je přes sedmdesát.

Pod jednou střechou se setkávají ti, kteří doma neví, co s rukama. „Kutil Fest se obrací na všechny kutily, technické nadšence i umělce a boří hranice mezi světem vědy, techniky a umění. V kontextu Jihlavy a Vysočiny se jedná o nový formát, který však staví na ověřených modelech, které probíhají na různých místech ČR již od roku 2017 a úspěšně získávají své publikum, především v řadách mladých lidí, náctiletých, anebo rodin s dětmi,“ upřesňuje ředitel Brány Jihlavy Jakub Deml.

Zdroj: Štěpánka Saadouni