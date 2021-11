Zdravotníci, kteří se věnují očkování, jsou totiž stále více potřeba na jednotkách intenzivní péče a vedle toho roste počet zájemců o vakcínu. „Ačkoliv jsme v tomto hledisku nejlepší z celé České republiky, potřebovali bychom, aby se v tuto chvíli, kdy jsou zavřená očkovací centra v okresních městech, zapojilo ještě více praktických lékařů,“ řekl hejtman Vítězslav Schrek. „Moc je prosím, aby nám s očkováním pomohli,“ dodal.

Očkování na Vysočině, ilustrační foto. | Foto: Deník/Martin Singr

Jediné velké očkovací centrum, které na Vysočině stále funguje, je to v Jihlavě – Hruškových Dvorech. To bude pravděpodobně v provozu minimálně do jara příštího roku. „Věřím tomu, že většina lidí dojde k tomu, že očkování je v tuto chvíli jediným možným způsobem, jak předejít dalším ztrátám na životech a vším, co s tím souvisí,“ prohlásil hejtman. Informoval také o přetížené covid lince, kterou hejtmanství zřizuje z vlastní vůle a kterou obsluhují dobrovolníci.