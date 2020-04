S šitím roušek pomáhají už několik týdnů i odsouzené ženy z věznice ve Světlé nad Sázavou na Vysočině. Vyrobily jich už více než sto tisíc. „K dispozici máme čtyřicet šicích strojů a denně je zapojena stovka odsouzených žen ve dvou směnách. Osmdesát žen šije a ostatní dělají pomocné práce, mimo jiné stříhají látky a tkalouny či žehlí,“ popsala mluvčí věznice Jana Rajdlová.

Roušky z věznice ve Světlé nad Sázavou. | Foto: Jana Rajdlová

Zda se do procesu zapojí, bylo zcela na vězeňkyních. „Zájemkyň bylo hodně. Jsme však limitovaní kapacitou místností a množstvím šicích strojů a dalších pomůcek. Jak samy odsouzené ženy říkají, neváhaly se přihlásit, když mohu využít pro prospěšnou věc to, co umí. I s přibývajícími dny ženy ve svém úsilí a přístupu k šití nepolevují,“ podotkla Rajdlová.